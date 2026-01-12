Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Безопасность и восстановление домов в Одессе — приоритет недели

Безопасность и восстановление домов в Одессе — приоритет недели

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 11:48
Восстановление жилья и укрытия в Одессе
Поврежденный дом в результате атаки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе усиливают работу по восстановлению поврежденных домов и безопасности горожан. За время полномасштабной войны в городе пострадали более тысячи жилых объектов. При этом темпы обустройства укрытий остаются недостаточными.

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Реклама
Читайте также:

Восстановление домов

В Одессе за время полномасштабного вторжения поврежден 1121 дом. Из-за этого городские власти получают многочисленные обращения от жителей, которые до сих пор не дождались помощи. Чиновникам поручено связаться с каждой пострадавшей семьей, выяснить потребности и реальное состояние восстановления жилья.

Увеличение укрытий

Отдельный акцент сделали на безопасности. За прошедшую неделю в Одессе ввели в эксплуатацию еще одно укрытие, однако общую ситуацию называют неудовлетворительной. После анализа состояния безопасности города специалистами ГСЧС готовят план устранения недостатков, выявленных во время проверок.

Социальный транспорт

Отдельно обратили внимание на перебои в работе общественного транспорта. Официально интервал движения общественного транспорта заявлен 15-20 минут. На практике пассажирам приходится ждать по часу и больше, о чем неоднократно сообщали в социальных сетях. График движения остается несбалансированным. Поэтому пассажиры не имеют четкого понимания интервалов.

С сегодняшнего дня начал работу информационный центр, где можно получить данные о схемах движения, графики и время работы социальных автобусов. Там можно оставить жалобы или предложения. Диспетчеры работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77.

Напомним, мы сообщали, что Зеленский рассказал о восстановлении после российских атак. Также мы писали, что в Одессе законсервировали дом после вражеского обстрела.

Одесса Одесская область городской совет Новости Одессы восстановление укрытия
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации