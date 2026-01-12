Восстановление жилья и укрытия в Одессе

Поврежденный дом в результате атаки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе усиливают работу по восстановлению поврежденных домов и безопасности горожан. За время полномасштабной войны в городе пострадали более тысячи жилых объектов. При этом темпы обустройства укрытий остаются недостаточными.

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Восстановление домов

В Одессе за время полномасштабного вторжения поврежден 1121 дом. Из-за этого городские власти получают многочисленные обращения от жителей, которые до сих пор не дождались помощи. Чиновникам поручено связаться с каждой пострадавшей семьей, выяснить потребности и реальное состояние восстановления жилья.

Увеличение укрытий

Отдельный акцент сделали на безопасности. За прошедшую неделю в Одессе ввели в эксплуатацию еще одно укрытие, однако общую ситуацию называют неудовлетворительной. После анализа состояния безопасности города специалистами ГСЧС готовят план устранения недостатков, выявленных во время проверок.

Социальный транспорт

Отдельно обратили внимание на перебои в работе общественного транспорта. Официально интервал движения общественного транспорта заявлен 15-20 минут. На практике пассажирам приходится ждать по часу и больше, о чем неоднократно сообщали в социальных сетях. График движения остается несбалансированным. Поэтому пассажиры не имеют четкого понимания интервалов.

С сегодняшнего дня начал работу информационный центр, где можно получить данные о схемах движения, графики и время работы социальных автобусов. Там можно оставить жалобы или предложения. Диспетчеры работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77.

