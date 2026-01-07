Видео
Україна
Видео

Главная Одесса Уничтоженный в результате атаки на Одессу дом законсервировали

Уничтоженный в результате атаки на Одессу дом законсервировали

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 13:55
После атаки дронов в Одессе восстановили коммуникации в доме
Дом, который пострадал от атаки. Фото: Новини.LIVE

В конце года россияне атаковали Одессу ударными дронами, в результате чего пострадали жилые дома и люди. Один из домов остался без света, газа, воды и тепла. Дома получили серьезные повреждения, в квартирах вспыхнули пожары. Сейчас коммуникации постепенно восстанавливают.

Об этом сообщили в ЖКС Одессы.

Восстановление коммуникаций

КП ЖКС "Фонтанский" завершил консервационные работы в доме по улице Транспортной, 7ж, который пострадал в результате вражеской атаки. В доме уже восстановили все основные коммуникации — электроснабжение, газ, тепло и водоснабжение.

Жители поврежденных квартир получат компенсацию из городского бюджета на восстановление окон и дверей. В дальнейшем дом капитально отремонтируют за счет общины.

Что известно об атаке

В ночь на 31 декабря 2025 года враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, направляя их по гражданской инфраструктуре. В Одессе из-за прямых попаданий и падения обломков повреждены фасады и окна нескольких многоэтажек. В одном из домов пожары охватили квартиры со второго по шестой этаж, также сгорели и были повреждены гражданские автомобили.

В результате удара пострадали шесть человек — члены двух семей. Среди них трое детей: 7-месячный младенец, 8-летняя девочка и 14-летний парень. Пятерых раненых госпитализировали, один взрослый находится в тяжелом состоянии.

Всего в городе повреждены четыре многоквартирных дома, по меньшей мере 14 автомобилей и частные гаражи.

Напомним, мы сообщали, вечером 27 декабря россияне повредили детский сад в Одессе. Также мы писали, что в результате одной из атак на Киев повреждено 7 многоэтажек.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
