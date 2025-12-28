Видео
Україна
Главная Одесса Ночью россияне дронами повредили детсад в Одессе — последствия

Ночью россияне дронами повредили детсад в Одессе — последствия

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 15:51
Последствия атаки на Одессу: повреждены дома и детсад
Поврежденный двор в Одессе. Фото: ОГС

Вечером 27 декабря российские войска снова ударили по гражданской инфраструктуре Одессы. Повреждения получили жилые дома и детский сад, жителям уже оказывают помощь.

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:
Розбиті вікна
Забитые пленкой окна после атаки. Фото: ОГС

Атака на Одессу — последствия

В результате вражеской атаки, которая произошла вечером 27 декабря, в Одессе повреждены 10 жилых домов и один детский сад. Больше всего пострадали крыши и окна.

По предварительным данным, разрушено около 300 квадратных метров кровли. Также выбито 132 окна в 34 квартирах. В части домов зафиксированы повреждения фасадов и конструкций.

Чоловік закриває вікна плівкою
Коммунальщик забивает окна пленкой. Фото: ОГС

Коммунальные службы вместе с работниками районной администрации оперативно отработали первоочередные меры. Поврежденные участки закрыли, территорию упорядочили, жителям предоставили необходимые разъяснения.

Куда обращаться за помощью

Жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультациями в оперативный штаб. Также в рабочие дни работает горячая линия Приморская районная администрация по номеру 066-73-69-501.

Комунальник у квартирі
Коммунальщики забивают окна в квартире. Фото: ОГС

Напомним, мы публиковали эксклюзивные фото последствий удара по Одессе. Также сообщали, что прокуратура начала расследование по статье о военных преступлениях.

Одесса Одесская область обстрелы детские сады Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
