Последствия атаки на Одессу: повреждены дома и детсад

Поврежденный двор в Одессе. Фото: ОГС

Вечером 27 декабря российские войска снова ударили по гражданской инфраструктуре Одессы. Повреждения получили жилые дома и детский сад, жителям уже оказывают помощь.

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Забитые пленкой окна после атаки. Фото: ОГС

Атака на Одессу — последствия

В результате вражеской атаки, которая произошла вечером 27 декабря, в Одессе повреждены 10 жилых домов и один детский сад. Больше всего пострадали крыши и окна.

По предварительным данным, разрушено около 300 квадратных метров кровли. Также выбито 132 окна в 34 квартирах. В части домов зафиксированы повреждения фасадов и конструкций.

Коммунальщик забивает окна пленкой. Фото: ОГС

Коммунальные службы вместе с работниками районной администрации оперативно отработали первоочередные меры. Поврежденные участки закрыли, территорию упорядочили, жителям предоставили необходимые разъяснения.

Куда обращаться за помощью

Жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультациями в оперативный штаб. Также в рабочие дни работает горячая линия Приморская районная администрация по номеру 066-73-69-501.

Коммунальщики забивают окна в квартире. Фото: ОГС

Напомним, мы публиковали эксклюзивные фото последствий удара по Одессе. Также сообщали, что прокуратура начала расследование по статье о военных преступлениях.