Последствия атаки на Одессу: повреждены дома и детсад

Ночью россияне дронами повредили детсад в Одессе — последствия
Вечером 27 декабря российские войска снова ударили по гражданской инфраструктуре Одессы. Повреждения получили жилые дома и детский сад, жителям уже оказывают помощь.
Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в Одесском городском совете.
Атака на Одессу — последствия
В результате вражеской атаки, которая произошла вечером 27 декабря, в Одессе повреждены 10 жилых домов и один детский сад. Больше всего пострадали крыши и окна.
По предварительным данным, разрушено около 300 квадратных метров кровли. Также выбито 132 окна в 34 квартирах. В части домов зафиксированы повреждения фасадов и конструкций.
Коммунальные службы вместе с работниками районной администрации оперативно отработали первоочередные меры. Поврежденные участки закрыли, территорию упорядочили, жителям предоставили необходимые разъяснения.
Куда обращаться за помощью
Жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультациями в оперативный штаб. Также в рабочие дни работает горячая линия Приморская районная администрация по номеру 066-73-69-501.
