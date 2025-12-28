Відео
Україна
Головна Одеса Вночі росіяни дронами пошкодили дитячий садок в Одесі — наслідки

Вночі росіяни дронами пошкодили дитячий садок в Одесі — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 15:51
Наслідки атаки на Одесу: пошкоджені будинки й дитсадок
Пошкоджений двір в Одесі. Фото: ОМР

Ввечері 27 грудня російські війська знову вдарили по цивільній інфраструктурі Одеси. Пошкоджень зазнали житлові будинки та дитячий садок, мешканцям уже надають допомогу.

Про це у неділю, 28 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:
Розбиті вікна
Забиті плівкою вікна після атаки. Фото: ОМР

Атака на Одесу — наслідки

Унаслідок ворожої атаки, що сталася ввечері 27 грудня, в Одесі пошкоджено 10 житлових будинків та один дитячий садок. Найбільше постраждали дахи та вікна.

За попередніми даними, зруйновано близько 300 квадратних метрів покрівлі. Також вибито 132 вікна у 34 квартирах. У частині будинків зафіксовано пошкодження фасадів і конструкцій.

Чоловік закриває вікна плівкою
Комунальник забиває вікна плівкою. Фото: ОМР

Комунальні служби разом із працівниками районної адміністрації оперативно відпрацювали першочергові заходи. Пошкоджені ділянки закрили, територію впорядкували, мешканцям надали необхідні роз’яснення.

Куди звертатися по допомогу

Жителі постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою та консультаціями до оперативного штабу. Також у робочі дні працює гаряча лінія Приморська районна адміністрація за номером 066-73-69-501.

Комунальник у квартирі
Комунальники забивають вікна у квартирі. Фото: ОМР

Нагадаємо, ми публікували ексклюзивні фото наслідків удару по Одесі. Також повідомляли, що прокуратура почала розслідування за статтею про воєнні злочини.

Одеса Одеська область обстріли дитячі садочки Новини Одеси атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
