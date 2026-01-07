Відео
Головна Одеса Знищений внаслідок атаки на Одесу будинок законсервували

Знищений внаслідок атаки на Одесу будинок законсервували

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 13:55
Після атаки дронів в Одесі відновили комунікації в будинку
Будинок, який постраждав від атаки. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці року росіяни атакували Одесу ударними дронами, внаслідок чого постраждали житлові будинки та люди. Один із будинків залишився без світла, газу, води й тепла. Оселі зазнали серйозних пошкоджень, у квартирах спалахнули пожежі. Нині комунікації поступово відновлюють.

Про це повідомили в ЖКС Одеси.

Читайте також:

Відновлення комунікацій

КП ЖКС "Фонтанський" завершив консерваційні роботи в будинку на вулиці Транспортній, 7ж, який постраждав унаслідок ворожої атаки. У будинку вже відновили всі основні комунікації — електропостачання, газ, тепло та водопостачання.

Мешканці пошкоджених квартир отримають компенсацію з міського бюджету на відновлення вікон і дверей. В подальшому будинок капітально відремонтують коштом громади.

Що відомо про атаку

У ніч на 31 грудня 2025 року ворог атакував Одещину ударними безпілотниками, спрямовуючи їх по цивільній інфраструктурі. В Одесі через прямі влучання та падіння уламків пошкоджено фасади й вікна кількох багатоповерхівок. В одному з будинків пожежі охопили квартири з другого по шостий поверх, також згоріли та були пошкоджені цивільні автомобілі.

Унаслідок удару постраждали шестеро людей — члени двох родин. Серед них троє дітей: 7-місячне немовля, 8-річна дівчинка та 14-річний хлопець. П’ятьох поранених госпіталізували, один дорослий перебуває у важкому стані.

Загалом у місті ушкоджено чотири багатоквартирні будинки, щонайменше 14 автомобілів і приватні гаражі.

Нагадаємо, ми повідомляли, ввечері 27 грудня росіяни пошкодили дитячий садок в Одесі. Також ми писали, що внаслідок однієї з атак на Київ пошкоджено 7 багатоповерхівок.

Одеса Одеська область Новини Одеси відновлення будинок атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
