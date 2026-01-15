Италия поможет восстановить достопримечательности Одессы

Одесский художественный музей. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Верховная Рада ратифицировала Грантовое соглашение между Украиной и Италией. Средства направят на восстановление и сохранение культурного наследия. Часть финансирования пойдет на знаковые объекты в Одессе. Речь идет о памятниках в историческом центре города под защитой ЮНЕСКО.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Грантовое соглашение

Парламент поддержал ратификацию Грантового соглашения между правительствами Украины и Италии. Финансирование предусмотрено в рамках программы "Восстановление и сохранение культурного наследия". Она охватывает объекты, которые имеют историческую и архитектурную ценность. В Одессе средства планируют направить на реставрацию и сохранение ряда известных зданий. Среди них — Одесская филармония, известная как "Новая биржа", Дворец Потоцких, где расположен Художественный музей, а также Дворец Абазы — Музей западного и восточного искусства. В перечень также вошли Одесский литературный музей, Дворец бракосочетаний на Ришельевской и дом Зонтага на Приморском бульваре.

Для Одессы это решение имеет стратегическое значение. Исторический центр города находится под охраной ЮНЕСКО и неоднократно подвергался угрозам из-за войны.

"Спасибо Правительству и народу Италии за последовательную поддержку. Ценим", — написал Сергей Лысак.

Что известно о гранте

Общий объем итальянского гранта составляет 32,5 млн евро. Соглашение по программе "Восстановление и сохранение культурного наследия Одесского региона" подписали 10 июля 2025 года в Риме, однако его ратификация затянулась почти на полгода. После принятия закона средства должны поступить в Министерство культуры, а дальше — быть распределены в виде субвенций. По предварительным расчетам, около 6 млн евро получит город Одесса, остальные будут направлять на объекты областного подчинения в историческом центре города, находящегося под охраной ЮНЕСКО.

