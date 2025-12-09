Видео
Видео

Главная Одесса Еще пять новых объектов Одессы получили усиленную защиту ЮНЕСКО

Еще пять новых объектов Одессы получили усиленную защиту ЮНЕСКО

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 17:05
Новые объекты Одессы получили усиленную защиту ЮНЕСКО
Одесский художественный музей. Фото: ОГС

Одесса добилась расширения перечня памятников, получивших усиленную защиту ЮНЕСКО. Это должно укрепить международный статус исторического центра и зафиксировать ответственность за возможные преступления против культурного наследия.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:
Приморські сходи внесли до спадщини ЮНЕСКО
Приморская лестница в Одессе. Фото: ОГС

Одесса расширяет перечень объектов ЮНЕСКО

В горсовете отметили, что одним из главных механизмов международной охраны культурного наследия является предоставление ему статуса объекта под усиленной защитой ЮНЕСКО. Именно на это рассчитывала Одесса, подавая документы по историческому центру города. И.о. директора департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Федор Стоянов объяснил, что такой статус должен сдерживать любые угрозы.

"Именно на такую защиту рассчитывала Одесса, когда подавала документы на включение исторического центра города в список ЮНЕСКО. Но для страны-террориста, которая является нашим соседом, не существует никаких правил и законов: они пренебрегают собственными обязательствами и пренебрегают международным правом", — цитируют в горсовете его слова.

Стоить добавить, что военные преступления против культурного наследия не исчезают во времени и влекут за собой ответственность.

Одеська національна наукова бібліотека внесена до спадщини ЮНЕСКО
Одесская национальная научная библиотека в Одессе. Фото: ОГС

Какие объекты получили особый статус

Отметим, ранее этот статус получили здания Одесской оперы, филармонии, Литературного музея и Астрономической обсерватории. Теперь в список добавили еще пять объектов, расположенных в пределах территории Всемирного наследия ЮНЕСКО:

  • Одесский музей западного и восточного искусства,
  • Одесский национальный художественный музей,
  • Здание кирхи (Церковь Святого Павла),
  • Приморская лестница,
  • Одесская национальная научная библиотека.
Будівля кірхи (Церква Святого Павла), внесена до ЮНЕСКО
Здание кирхи (Церковь Святого Павла) в Одессе. Фото: ОГС
Одеський музей західного і східного мистецтва внесений в ЮНЕСКО
Одесский музей западного и восточного искусства в Одессе. Фото: ОГС

Напомним, Аккерманская крепость, что в Одесской области, получила наивысший уровень международной защиты во время войны. Также мы писали, что в Одессе уберут из публичного пространства российские и советские памятники.

Одесса Одесская область ЮНЕСКО достопримечательности Новости Одессы защита
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
