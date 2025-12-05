Аккерманская крепость получила усиленную защиту ЮНЕСКО

Аккерманская крепость в Одесской области. Фото: КП "Аккерманская крепость"

Аккерманская крепость, что в Одесской области, получила наивысший уровень международной защиты во время войны. ЮНЕСКО признало ее одним из ключевых украинских памятников, требующих усиленного сохранения. Такое решение приняли на заседании Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Этот статус усиливает охрану памятника и подчеркивает его исключительное значение для Украины.

Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

Усиленная защита

4 декабря 2025 года Аккерманская крепость в Белгороде-Днестровском была официально внесена в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой ЮНЕСКО. Это историческое решение приняли во время 20-го заседания соответствующего Комитета, где поддержали украинскую инициативу по сохранению уникальных объектов в период войны.

Вместе с крепостью в списке уже 18 украинских памятников в Одесской области, в частности здание кирхи Святого Павла, Приморская лестница, Одесский музей западного и восточного искусства, Одесский национальный художественный музей и национальная научная библиотека в Одессе. Общий перечень объектов под усиленной защитой теперь насчитывает 46 украинских культурных ценностей.

"Это делает Украину одной из стран с наибольшим перечнем культурного наследия, находящегося под наивысшей международно-правовой защитой в сфере гуманитарного права. Мы и в дальнейшем будем работать над расширением перечня объектов под усиленной защитой и над укреплением международно-правовых механизмов в сфере охраны культурных ценностей", — сказала министр культуры Татьяна Бережная.

Что такое усиленная защита

Усиленная защита требует соответствия трем условиям: мировое культурное значение, наличие национальных мер охраны и полное отсутствие военного использования. Нарушение режима защиты таких объектов международное право трактует как преступление. Украина стала первой страной, которая применила этот механизм в таких масштабах во время активной войны.

"Наш опыт доказывает, что даже во время ежедневных атак можно и нужно соблюдать гуманитарное право и беречь культурное наследие", — отметила Национальный координатор Лина Дорошенко.

