Аккерманська фортеця отримала посилений захист ЮНЕСКО

Аккерманська фортеця на Одещині. Фото: КП "Акркерманська фортеця"

Аккерманська фортеця, що на Одещині, отримала найвищий рівень міжнародного захисту під час війни. ЮНЕСКО визнало її однією з ключових українських пам’яток, що потребують посиленого збереження. Таке рішення ухвалили на засіданні Комітету із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Цей статус підсилює охорону пам’ятки та підкреслює її виняткове значення для України.

Про це повідомили в Міністерстві культури України.

Посилений захист

4 грудня 2025 року Аккерманська фортеця в Білгороді-Дністровському була офіційно внесена до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО. Це історичне рішення ухвалили під час 20-го засідання відповідного Комітету, де підтримали українську ініціативу щодо збереження унікальних об’єктів у період війни.

Разом із фортецею у списку вже 18 українських пам’яток в Одеській області, зокрема будівля кірхи Святого Павла, Приморські сходи, Одеський музей західного і східного мистецтва, Одеський національний художній музей та національну наукову бібліотеку в Одесі. Загальний перелік об’єктів під посиленим захистом тепер налічує 46 українських культурних цінностей.

"Це робить Україну однією з країн із найбільшим переліком культурної спадщини, що перебуває під найвищим міжнародно-правовим захистом у сфері гуманітарного права. Ми й надалі працюватимемо над розширенням переліку об’єктів під посиленим захистом та над зміцненням міжнародно-правових механізмів у сфері охорони культурних цінностей", — сказала Міністерка культури Тетяна Бережна.

Що таке посилений захист

Посилений захист вимагає відповідності трьом умовам: світове культурне значення, наявність національних заходів охорони та повна відсутність військового використання. Порушення режиму захисту таких об’єктів міжнародне право трактує як злочин. Україна стала першою країною, яка застосувала цей механізм у таких масштабах під час активної війни.

"Наш досвід доводить, що навіть у час щоденних атак можна й потрібно дотримуватися гуманітарного права та берегти культурну спадщину", — зазначила Національна координаторка Ліна Дорошенко.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі планують зробити з імперськими пам'ятниками. Також ми писали про те, що у музеях Франції впроваджують українські аудіогіди.