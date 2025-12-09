Відео
Головна Одеса Ще п’ять нових об’єктів Одеси отримали посилений захист ЮНЕСКО

Ще п’ять нових об’єктів Одеси отримали посилений захист ЮНЕСКО

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 17:05
Нові об’єкти Одеси отримали посилений захист ЮНЕСКО
Одеський художній музей. Фото: ОМР

Одеса домоглася розширення переліку пам’яток, що отримали посилений захист ЮНЕСКО. Це має зміцнити міжнародний статус історичного центру та зафіксувати відповідальність за можливі злочини проти культурної спадщини.

Про це у вівторок, 9 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:
Приморські сходи внесли до спадщини ЮНЕСКО
Приморські сходи в Одесі. Фото: ОМР

Одеса розширює перелік об'єктів ЮНЕСКО

В міськраді наголосили, що одним із головних механізмів міжнародної охорони культурної спадщини є надання їй статусу об’єкта під посиленим захистом ЮНЕСКО. Саме на це розраховувала Одеса, подаючи документи щодо історичного центру міста. В.о. директора департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Федір Стоянов пояснив, що такий статус має стримувати будь-які загрози.

"Саме на такий захист розраховувала Одеса, коли подавала документи на включення історичного центру міста до списку ЮНЕСКО. Та для країни-терориста, що є нашим сусідом, не існує жодних правил і законів: вони нехтують власними зобов’язаннями та зневажають міжнародне право", — цитують у міськраді його слова.

Варто додати, що воєнні злочини проти культурної спадщини не зникають у часі та тягнуть за собою відповідальність.

Одеська національна наукова бібліотека внесена до спадщини ЮНЕСКО
Одеська національна наукова бібліотека в Одесі. Фото: ОМР

Які об’єкти отримали особливий статус

Зазначимо, раніше цей статус отримали будівлі Одеської опери, філармонії, Літературного музею та Астрономічної обсерваторії. Тепер до списку додали ще п’ять об’єктів, розташованих у межах території Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:

  • Одеський музей західного і східного мистецтва,
  • Одеський національний художній музей,
  • Будівля кірхи (Церква Святого Павла),
  • Приморські сходи,
  • Одеська національна наукова бібліотека.
Будівля кірхи (Церква Святого Павла), внесена до ЮНЕСКО
Будівля кірхи (Церква Святого Павла) в Одесі. Фото: ОМР
Одеський музей західного і східного мистецтва внесений в ЮНЕСКО
Одеський музей західного і східного мистецтва в Одесі. Фото: ОМР

Нагадаємо, Аккерманська фортеця, що на Одещині, отримала найвищий рівень міжнародного захисту під час війни. Також ми писали, що в Одесі приберуть з публічного простору російські й радянські пам’ятники.

Одеса Одеська область ЮНЕСКО пам'ятки Новини Одеси захист
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
