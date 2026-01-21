Відео
Головна Одеса Ремонту зливного колектора в Одесі не буде — тендер скасовано

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 11:08
В Одесі скасували тендер на ремонт колектора за 131 млн грн
Колектор в Одесі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

В Одесі зупинили тендер на реконструкцію аварійної ділянки зливового колектора вартістю понад 131 мільйон гривень. Управління капітального будівництва міськради скасувало рішення про визначення переможців. Закупівля стосувалася ремонту колектора від Буферного ставка до вулиці Щоголєва.

Інформацію оприлюднили в системі Prozorro.

Читайте також:

Ремонт колектора Тендер провели у грудні 2025 року з очікуваною вартістю 131 мільйон 503,9 тисячі гривень. Участь у ньому взяли чотири компанії: "Юггідросервіс", "Автомагістраль-Південь", "ОНУР Конструкціон інтернешнл" та "Ростдорстрой". Найнижчу ціну запропонувало ТОВ "Юггідросервіс" — 115 мільйонів гривень. Однак пропозицію відхилили через невідповідність технічній специфікації та вимогам тендерної документації. Після цього основна боротьба розгорнулася між "Автомагістраль-Південь" та "ОНУР Конструкціон інтернешнл". Різниця між їхніми пропозиціями становила лише дві гривні: 116 мільйонів 630 тисяч 98 гривень проти 116 мільйонів 630 тисяч 100 гривень. Обидві компанії визнали переможцями, але вже 16 січня 2026 року це рішення скасували.

За даними YouControl, "Юггідросервіс" зареєстрований в Одесі у 2020 році, власник — Євгеній Попа. "Автомагістраль-Південь" є одним з найбільших підрядників державних проєктів і, за відкритими даними, заробила на держтендерах понад 159 мільярдів гривень. Компанія фігурує у низці кримінальних проваджень, зокрема щодо реконструкції Іванівського шляхопроводу в Одесі. "ОНУР Конструкціон інтернешнл" працює в Україні з 2004 року, її власниками є громадяни Туреччини Ісхан та Онур Четіндзевізи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві судитимуть чиновників, які розкрали бюджетні кошти, які виділили на боротьбу з амброзією. Також ми писали, що в Одесі оголосили тендер на ремонт історичної будівлі.

Одеса ремонт тендер колектори Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
