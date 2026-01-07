Відео
Головна Одеса Ремонт пам’ятки архітектури в Одесі — мільйонний тендер

Ремонт пам’ятки архітектури в Одесі — мільйонний тендер

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 12:01
Тендер на відновлення будинку Вернета в Одесі після пожежі
Будинок на Ніжинській. Фото: скриншот із Google Maps

Департамент міського господарства Одеської міськради оголосив тендер на протиаварійні роботи в історичному доходному будинку Вернета, де минулого літа згорів дах. Міська влада виділила понад 10 млн гривень на перший етап відновлення. Роботи мають зупинити подальше руйнування пам’ятки архітектури.

Відповідний тендер оприлюднили у системі електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Що відомо про будинок

Будинок розташований у Приморському районі на розі Ніжинської, 52 і Кирі Муратової, 10. Його спроєктував архітектор Адольф Мінкус. У 1920–1940-х роках тут жив відомий зоолог, професор Микола Лігнау. Пожежа сталася в ніч на 3 липня минулого року. Вогонь пошкодив 13 квартир у двох під’їздах з боку Нежинської. Жителі неодноразово зверталися до інстанцій, але тимчасового перекриття даху так і не встановили. Через це люди зимують без опалення та змушені збирати дощову воду прямо у квартирах.

Умови тендеру

Тендер на протиаварійні роботи оголосив департамент міського господарства. Підрядник має укріпити фундамент, стіни та перекриття, усунути загрозу обвалу фасаду, оновити інженерні мережі і відремонтувати дах. Також заплановані консервація аварійного декору та подальша внутрішня відбудова. Працювати на пам’ятці класу СС3 зможе лише ліцензована компанія.

Очікувана вартість закупівлі — 10 324 619,60 грн з ПДВ. Мінімальний крок пониження ціни складає 51 623,10 грн, а гарантійне забезпечення пропозиції — 30 000 грн. Пропозиції на участь у тендері приймають до 14 січня 2026 року. Завершити роботи планують до 31 грудня 2027 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині витратять пів мільйона на рекламу. Також ми писали, що будівлю МВС в Одесі ремонтуватиме фірма з "плівок Міндіча".

Одеса ремонт тендер ProZorro Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
