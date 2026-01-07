Тендер на відновлення будинку Вернета в Одесі після пожежі

Будинок на Ніжинській. Фото: скриншот із Google Maps

Департамент міського господарства Одеської міськради оголосив тендер на протиаварійні роботи в історичному доходному будинку Вернета, де минулого літа згорів дах. Міська влада виділила понад 10 млн гривень на перший етап відновлення. Роботи мають зупинити подальше руйнування пам’ятки архітектури.

Відповідний тендер оприлюднили у системі електронних закупівель Prozorro.

Що відомо про будинок

Будинок розташований у Приморському районі на розі Ніжинської, 52 і Кирі Муратової, 10. Його спроєктував архітектор Адольф Мінкус. У 1920–1940-х роках тут жив відомий зоолог, професор Микола Лігнау. Пожежа сталася в ніч на 3 липня минулого року. Вогонь пошкодив 13 квартир у двох під’їздах з боку Нежинської. Жителі неодноразово зверталися до інстанцій, але тимчасового перекриття даху так і не встановили. Через це люди зимують без опалення та змушені збирати дощову воду прямо у квартирах.

Умови тендеру

Тендер на протиаварійні роботи оголосив департамент міського господарства. Підрядник має укріпити фундамент, стіни та перекриття, усунути загрозу обвалу фасаду, оновити інженерні мережі і відремонтувати дах. Також заплановані консервація аварійного декору та подальша внутрішня відбудова. Працювати на пам’ятці класу СС3 зможе лише ліцензована компанія.

Очікувана вартість закупівлі — 10 324 619,60 грн з ПДВ. Мінімальний крок пониження ціни складає 51 623,10 грн, а гарантійне забезпечення пропозиції — 30 000 грн. Пропозиції на участь у тендері приймають до 14 січня 2026 року. Завершити роботи планують до 31 грудня 2027 року.

