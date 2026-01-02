Ремонт будівель МВС в Одесі за 55 мільйонів гривень

Будівля, яку планують ремонтувати. Фото: скриншот із Google Maps

В Одесі замовили реконструкцію будівель Міністерства внутрішніх справ на понад 55 мільйонів гривень. Підряд отримала компанія, яка раніше фігурувала у так званих "плівках Міндіча". Закупівлю провели без відкритих торгів.

Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

Деталі тендеру

Державна установа "Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України" завершила закупівлю на реконструкцію нежитлових приміщень у Приморському районі Одеси. Йдеться про будівлі на вулиці Донорській, 6. Проєкт передбачає внутрішнє перепланування, надбудову одного поверху, облаштування адміністративно-інформаційного центру МВС та благоустрій прилеглої території. При цьому фундаменти й зовнішні геометричні розміри будівель мають залишитися без змін. Очікувана вартість робіт становила 55,2 мільйона гривень.

Підрядником обрали ТОВ "Будівельна індустрія Кантріінвестбуд". Завершити роботи планують до 30 червня 2026 року. Закупівлю провели без відкритого тендеру. У документах зазначено, що це додаткові роботи за чинним договором, який може діяти до трьох років після основного тендеру та не перевищувати 50% його вартості.

Скандальна компанія

За даними YouControl, компанію "Будівельна індустрія Кантріінвестбуд" зареєстрували у 2020 році в Києві. Власником фірми є Юрій Ромашко. З 2021 року вона отримала державних підрядів на суму близько 1,4 мільярда гривень, причому основні доходи припали на період після серпня 2023 року. Найбільші контракти, на понад 930 мільйонів гривень, фірма отримувала без тендерів у структурах, пов’язаних з "Енергоатомом". Серед них були роботи з будівництва захисних споруд на Південноукраїнській, Рівненській і Хмельницькій АЕС, а також на Централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива.

Саме ці проєкти згодом опинилися у фокусі уваги через "плівки Міндіча" — оприлюднені записи НАБУ, які стосуються закупівель в "Енергоатомі". У цих матеріалах компанія згадувалася як один із підрядників.

