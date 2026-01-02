Видео
Здания МВД в Одессе отремонтирует подрядчик из "пленок Миндича"

Здания МВД в Одессе отремонтирует подрядчик из "пленок Миндича"

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 10:27
Ремонт зданий МВД в Одессе за 55 миллионов гривен
Здание, которое планируют ремонтировать. Фото: скриншот из Google Maps

В Одессе заказали реконструкцию зданий Министерства внутренних дел на более 55 миллионов гривен. Подряд получила компания, которая ранее фигурировала в так называемых "пленках Миндича". Закупку провели без открытых торгов.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Детали тендера

Государственное учреждение "Центр инфраструктуры и технологий Министерства внутренних дел Украины" завершила закупку на реконструкцию нежилых помещений в Приморском районе Одессы. Речь идет о здании на улице Донорской, 6. Проект предусматривает внутреннюю перепланировку, надстройку одного этажа, обустройство административно-информационного центра МВД и благоустройство прилегающей территории. При этом фундаменты и внешние геометрические размеры зданий должны остаться без изменений. Ожидаемая стоимость работ составила 55,2 миллиона гривен.

Подрядчиком выбрали ООО "Строительная индустрия Кантриинвестбуд". Завершить работы планируют до 30 июня 2026 года. Закупку провели без открытого тендера. В документах указано, что это дополнительные работы по действующему договору, который может действовать до трех лет после основного тендера и не превышать 50% его стоимости.

Скандальная компания

По данным YouControl, компанию "Строительная индустрия Кантриинвестбуд" зарегистрировали в 2020 году в Киеве. Владельцем фирмы является Юрий Ромашко. С 2021 года она получила государственных подрядов на сумму около 1,4 миллиарда гривен, причем основные доходы пришлись на период после августа 2023 года. Самые крупные контракты, на более 930 миллионов гривен, фирма получала без тендеров в структурах, связанных с "Энергоатомом". Среди них были работы по строительству защитных сооружений на Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС, а также на Централизованном хранилище отработанного ядерного топлива.

Именно эти проекты впоследствии оказались в фокусе внимания из-за "пленок Миндича" — обнародованные записи НАБУ, касающиеся закупок в "Энергоатоме". В этих материалах компания упоминалась как один из подрядчиков.

Напомним, мы сообщали, что в Измаиле Одесской области отремонтируют подъезд для фур к портам. Также мы писали, что в Киеве ремонтировать мост будет компания, которая выиграла без торгов и конкурентов.

Одесса тендер ProZorro Одесская область Новости Одессы закупки
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
