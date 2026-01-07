Видео
Ремонт памятника архитектуры в Одессе — миллионный тендер

Ремонт памятника архитектуры в Одессе — миллионный тендер

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 12:01
Тендер на восстановление дома Вернета в Одессе после пожара
Дом на Нежинской. Фото: скриншот из Google Maps

Департамент городского хозяйства Одесского горсовета объявил тендер на противоаварийные работы в историческом доходном доме Вернета, где прошлым летом сгорела крыша. Городские власти выделили более 10 млн гривен на первый этап восстановления. Работы должны остановить дальнейшее разрушение памятника архитектуры.

Соответствующий тендер обнародовали в системе электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Что известно о доме

Дом расположен в Приморском районе на углу Нежинской, 52 и Кири Муратовой, 10. Его спроектировал архитектор Адольф Минкус. В 1920-1940-х годах здесь жил известный зоолог, профессор Николай Лигнау. Пожар произошел в ночь на 3 июля прошлого года. Огонь повредил 13 квартир в двух подъездах со стороны Нежинской. Жители неоднократно обращались в инстанции, но временного перекрытия крыши так и не установили. Из-за этого люди зимуют без отопления и вынуждены собирать дождевую воду прямо в квартирах.

Условия тендера

Тендер на противоаварийные работы объявил департамент городского хозяйства. Подрядчик должен укрепить фундамент, стены и перекрытия, устранить угрозу обвала фасада, обновить инженерные сети и отремонтировать крышу. Также запланированы консервация аварийного декора и дальнейшее внутреннее восстановление. Работать на памятнике класса СС3 сможет только лицензированная компания.

Ожидаемая стоимость закупки — 10 324 619,60 грн с НДС. Минимальный шаг понижения цены составляет 51 623,10 грн, а гарантийное обеспечение предложения — 30 000 грн. Предложения на участие в тендере принимают до 14 января 2026 года. Завершить работы планируют до 31 декабря 2027 года.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области потратят полмиллиона на рекламу. Также мы писали, что здание МВД в Одессе будет ремонтировать фирма с "пленок Миндича".

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
