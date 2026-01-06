Тендер на изготовление билбордов объявили в Авангардовской громаде

Билдорд на дороге. Фото иллюстративное: Наружная реклама/Instagram

Авангардовский поселковый совет Одесского района объявил тендер на услуги по изготовлению и размещению наружной рекламы. Заказ касается постеров на билбордах в нескольких населенных пунктах громады. Ожидаемая стоимость закупки — до 550 000 грн, заявки принимают до 13 января 2026 года.

Об этом стало из системы публичных закупок Prozorro.

Условия тендера

Авангардовский поселковый совет объявил тендер на рекламные и маркетинговые услуги, которые предусматривают изготовление и размещение постеров на носителях наружной рекламы — билбордах. Ожидаемая стоимость услуг — 550 000 грн с НДС. В рамках закупки предусмотрено размещение рекламы в течение года — до 31 декабря 2026 года, в нескольких населенных пунктах громады, в частности в пгт Авангард, с. Прилиманское, с. Новая Долина и других. Подрядчик должен изготовить постеры по макетам заказчика, разместить их на билбордах в определенных населенных пунктах, обеспечить срок пребывания рекламы до конца 2026 года, а также соблюдать все требования безопасности и стандартов наружной рекламы.

Период подачи тендерных предложений длится с 5 до 13 января 2026 года, а аукцион ожидается 13 января 2026 года в 11:33. Услуги оценивают по стоимости приобретения, а минимальный шаг понижения цены в аукционе — 2 750 грн. Тендер проведут в формате аукциона.

