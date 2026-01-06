Відео
Відео

Головна Одеса На Одещині витратять пів мільйона на рекламу — деталі

На Одещині витратять пів мільйона на рекламу — деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 13:46
Тендер на виготовлення білбордів оголосили в Авангардівській громаді
Білдорд на дорозі. Фото ілюстративне: Зовнішня реклама/Instagram

Авангардівська селищна рада Одеського району оголосила тендер на послуги з виготовлення й розміщення зовнішньої реклами. Замовлення стосується постерів на білбордах у кількох населених пунктах громади. Очікувана вартість закупівлі — до 550 000 грн, заявки приймають до 13 січня 2026 року.

Про це стало з системи публічних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Умови тендеру

Авангардівська селищна рада оголосила тендер на рекламні й маркетингові послуги, які передбачають виготовлення та розміщення постерів на носіях зовнішньої реклами — білбордах. Очікувана вартість послуг — 550 000 грн з ПДВ. У межах закупівлі передбачено розміщення реклами протягом року — до 31 грудня 2026 року, у кількох населених пунктах громади, зокрема в смт Авангард, с. Прилиманське, с. Нова Долина та інших. Підрядник має виготовити постери за макетами замовника, розмістити їх на білбордах у визначених населених пунктах, забезпечити термін перебування реклами до кінця 2026 року, а також дотримуватися всіх вимог безпеки й стандартів зовнішньої реклами.

Період подання тендерних пропозицій триває з 5 до 13 січня 2026 року, а аукціон очікується 13 січня 2026 року об 11:33. Послуги оцінюють за вартістю придбання, а мінімальний крок пониження ціни в аукціоні — 2 750 грн. Тендер проведуть у форматі аукціону.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі ремонт будівлі МВС проведе підрядник з "плівок Міндіча". Також ми писали, що в порту Ізмаїла оновлять під'їзд для фур.

Одеса тендер реклама Одеська область Новини Одеси бюджет
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
