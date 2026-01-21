Видео
Ремонта сливного коллектора в Одессе не будет — тендер отменен

Ремонта сливного коллектора в Одессе не будет — тендер отменен

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 11:08
В Одессе отменили тендер на ремонт коллектора за 131 млн грн
Коллектор в Одессе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одессе остановили тендер на реконструкцию аварийного участка ливневого коллектора стоимостью более 131 миллиона гривен. Управление капитального строительства горсовета отменило решение об определении победителей. Закупка касалась ремонта коллектора от Буферного пруда до улицы Щоголева.

Информацию обнародовали в системе Prozorro.

Читайте также:

Ремонт коллектора Тендер провели в декабре 2025 года с ожидаемой стоимостью 131 миллион 503,9 тысячи гривен. Участие в нем приняли четыре компании: "Юггидросервис", "Автомагистраль-Юг", "ОНУР Конструкцион интернешнл" и "Ростдорстрой". Самую низкую цену предложило ООО "Юггидросервис" — 115 миллионов гривен. Однако предложение отклонили из-за несоответствия технической спецификации и требованиям тендерной документации. После этого основная борьба развернулась между "Автомагистраль-Юг" и "ОНУР Конструкцион интернешнл". Разница между их предложениями составляла всего две гривны: 116 миллионов 630 тысяч 98 гривен против 116 миллионов 630 тысяч 100 гривен. Обе компании признали победителями, но уже 16 января 2026 года это решение отменили.

По данным YouControl, "Юггидросервис" зарегистрирован в Одессе в 2020 году, владелец — Евгений Попа. "Автомагистраль-Юг" является одним из крупнейших подрядчиков государственных проектов и, по открытым данным, заработала на гостендерах более 159 миллиардов гривен. Компания фигурирует в ряде уголовных производств, в частности по реконструкции Ивановского путепровода в Одессе. "ОНУР Конструкцион интернешнл" работает в Украине с 2004 года, ее владельцами являются граждане Турции Исхан и Онур Четиндзевизы.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве будут судить чиновников, которые разворовали бюджетные средства, которые выделили на борьбу с амброзией. Также мы писали, что в Одессе объявили тендер на ремонт исторического здания.

Одесса ремонт тендер коллекторы Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
