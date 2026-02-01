Одессе выделили 57 млн грн на восстановление социальных объектов

Корпус Еврейской больницы в Одессе. Фото: ОГС

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении Одессе дополнительной субвенции в размере 57 миллионов гривен. Средства направят на завершение реконструкции важных социальных объектов.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Реклама

Читайте также:

"Благодарен руководству государства и нашим европейским партнерам за последовательную поддержку развития Одессы и финансирование стратегически важных проектов даже в сложное время", — написал глава МВА.

Какие объекты доремонтируют в Одессе

По его словам, решение о финансировании принял Кабинет Министров Украины в рамках обновленного постановления по поддержке регионов. Одесса потратит эти 57 миллионов гривен на продолжение работ сразу на семи объектах социальной инфраструктуры.

Речь идет о школах, больницах и других важных для города учреждениях, которые восстанавливают после повреждений или длительного простоя. Проекты реализуют в рамках "Программы по восстановлению Украины", которая внедряется совместно с Европейским инвестиционным банком.

В городской власти отмечают, что эта помощь позволит не останавливать строительные работы и вовремя завершить объекты, которые напрямую влияют на качество жизни одесситов. Финансирование поступает несмотря на сложную экономическую ситуацию и войну, что делает поддержку особенно важной для общества.

Напомним, одесские памятники отреставрируют за деньги Италии. Также мы писали, что город потратит миллионы на ремонт подпорной стены после потопа и синоптиков