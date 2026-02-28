Реконструкція на Станкова 15-А в Одесі

Зведення будинку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На вулиці Олександра Станкова в Одесі готують реконструкцію існуючого домоволодіння. Будівлю планують пристосувати під житловий будинок із торгово-офісними приміщеннями та паркінгом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, Олександра Авдєєва.

Допис Олександра Авдєєва. Фото: скриншот з facebook

Реконструкція в центрі Одеси

Йдеться про об’єкт за адресою вул. Олександра Станкова, 15-А (колишня Лейтенанта Шмідта). Наразі там розташоване домоволодіння, яке належить обслуговуючому кооперативу "Нащадки".

Проєкт передбачає зміну висотних відміток без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані. Після завершення робіт будівлю планують використовувати як житловий будинок із торгово-офісними приміщеннями та підземним або наземним паркінгом.

Який виглад матиме будинок після реконструкції. Фото: Олександр Авдєєв

Що відомом про реконструкцію

За інформацією Олександра Авдєєва, 16 вересня 2025 року Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради видав містобудівні умови та обмеження на проєктування об’єкта. Документ визначає допустимі параметри майбутньої реконструкції.

Департамент з благоустрою міста також надав дозвіл на встановлення тимчасового огородження. Він діє з 26 вересня 2025 року до 26 вересня 2026 року.

"Йдеться саме про реконструкцію існуючого домоволодіння без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані. Містобудівні умови визначають граничну висотність — 18,6 метра. Проєкт передбачає пристосування будівлі під житловий об’єкт із комерційними приміщеннями та паркінгом", — повідомив очільник управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради.

Він уточнив, що наразі мова не про нове будівництво, а про зміну функціонального призначення та параметрів уже існуючої споруди.

Одеські пам'ятники відреставрують за гроші Італії

Нагадаємо, парламент підтримав ратифікацію грантової угоди між урядами України та Італії. Фінансування передбачене в межах програми "Відновлення та збереження культурної спадщини". Вона охоплює об’єкти, які мають історичну й архітектурну цінність. В Одесі кошти планують спрямувати на реставрацію та збереження низки відомих будівель. Серед них — Одеська філармонія, відома як "Нова біржа", Палац Потоцьких, де розташований Художній музей, а також Палац Абази — Музей західного і східного мистецтва. До переліку також увійшли Одеський літературний музей, Палац одружень на Рішельєвській та будинок Зонтага на Приморському бульварі.

Також ми писали, що в Одесі розгорівся скандал навколо проєкту утримання та реконструкції Міського саду, з якого виключили територію Літнього театру. Депутатка міськради Ольга Квасніцька заявила, що таке рішення є незаконним і суперечить статусу парку як пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Крім того, відновлення Іванівського шляхопроводу в Одесі буде повністю оплачене урядом Японії. Будівництво планують розпочати у 2027 році після отримання фінансування.