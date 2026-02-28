Видео
Україна
Видео

В Одессе согласовали реконструкцию на Станкова — какие изменения

В Одессе согласовали реконструкцию на Станкова — какие изменения

Дата публикации 28 февраля 2026 12:14
Что построят в Одессе на Станкова 15-А
Возведение дома. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На улице Александра Станкова, 15-А планируют реконструкцию существующего здания. Объект хотят приспособить под жилье с коммерческими помещениями и паркингом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александра Авдеева.

None - фото 1
Сообщение Александра Авдеева. Фото: скриншот с facebook

Реконструкция в центре Одессы

Речь идет об объекте по адресу ул. Александра Станкова, 15-А (бывшая Лейтенанта Шмидта). Сейчас там находится домовладение, принадлежащее обслуживающему кооперативу "Потомки".

Проект подразумевает изменение высотных отметок без изменения геометрических размеров фундаментов в плане. После завершения работ здание планируется использовать в качестве жилого дома с торгово-офисными помещениями и подземным или наземным паркингом.

None - фото 2
Какой вид будет иметь дом после реконструкции. Фото: Александр Авдеев

Что известно о реконструкции

По информации Александра Авдеева, 16 сентября 2025 года Департамент архитектуры и градостроительства Одесского городского совета издал градостроительные условия и ограничения на проектирование объекта. Документ определяет допустимые параметры будущей реконструкции.

Департамент по благоустройству города также разрешил установить временное ограждение. Он действует с 26 сентября 2025 года по 26 сентября 2026 года.

"Речь идет именно о реконструкции существующего домовладения без изменения геометрических размеров фундаментов в плане. Градостроительные условия определяют предельную высотность — 18,6 метра. Проект предусматривает приспособление здания под жилой объект с коммерческими помещениями и паркингом", — сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесский город.

Он уточнил, что речь идет не о новом строительстве, а об изменении функционального назначения и параметров уже существующего сооружения.

Одесские памятники отреставрируют за деньги Италии

Напомним, парламент поддержал ратификацию грантового соглашения между правительствами Украины и Италии. Финансирование предусмотрено в рамках программы "Восстановление и сохранение культурного наследия". Она охватывает объекты, имеющие историческую и архитектурную ценность. В Одессе средства планируют направить на реставрацию и сохранение ряда известных зданий. Среди них — Одесская филармония, известная как "Новая биржа", Дворец Потоцких, где расположен Художественный музей, а также Дворец Абазы — Музей западного и восточного искусства. В перечень также вошли Одесский литературный музей, Дворец бракосочетаний на Ришельевской и дом Зонтага на Приморском бульваре.

Также мы писали, что в Одессе разгорелся скандал вокруг проекта содержания и реконструкции Городского сада, из которого исключили территорию Летнего театра. Депутат горсовета Ольга Квасницкая заявила, что такое решение является незаконным и противоречит статусу парка как памятника садово-паркового искусства.

Кроме того, восстановление Ивановского путепровода в Одессе будет полностью оплачено правительством Японии. Строительство планируют начать в 2027 году после получения финансирования.

Одесса ремонт Одесская область Новости Одессы реконструкция архитектура
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
