Притулок для тварин на Одещині — проєкт

На Одещині планують створити пункт для безпритульних тварин. На розробку проєкту вже оголосили тендер.

Притулок для тварин на Одещині

Згідно з матеріалами аукціону, пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин планують збудувати у місті Південне. Для цього вже оголосили закупівлю на розробку проєктної документації.

Замовником виступає управління капітального будівництва Південнівської міської ради. Очікувана вартість робіт — 410 тисяч гривень. Кошти виділяють із місцевого бюджету. Подати пропозиції підрядники можуть до 19 лютого 2026 року.

Що передбачає проєкт

Згідно з технічним завданням, майбутній об’єкт планують розмістити на вулиці Комунальній. Проєкт передбачає будівництво комплексу, де зможуть тимчасово утримувати щонайменше 100 тварин. Йдеться про 60 собак і 40 котів.

На території мають облаштувати вольєри відкритого та закритого типу, а також окрему зону для карантину. Крім цього, передбачені адміністративні приміщення, ветеринарний пункт, кухня для приготування їжі, склад для кормів, душові та кімната охорони.

Окремо в проєкті закладено будівництво укриття, системи відеоспостереження та зовнішнього освітлення. Також мають передбачити резервні системи електропостачання і води на випадок аварій.

Зокрема, планують створити запас води щонайменше на три доби. Це потрібно для безперебійного утримання тварин. Об’єкт буде одноповерховим і некапітального типу. Остаточні технічні рішення визначать уже під час проєктування.

