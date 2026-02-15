Відео
Головна Одеса На Одещині планують збудувати притулок для тварин — подробиці

На Одещині планують збудувати притулок для тварин — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 12:36
Притулок для тварин на Одещині — проєкт
Собака у клітці. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині планують створити пункт для безпритульних тварин. На розробку проєкту вже оголосили тендер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на портал електронних закупівель Prozorro.

На Одещині планують збудувати притулок для тварин — подробиці - фото 1
Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Притулок для тварин на Одещині

Згідно з матеріалами аукціону, пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин планують збудувати у місті Південне. Для цього вже оголосили закупівлю на розробку проєктної документації.

Замовником виступає управління капітального будівництва Південнівської міської ради. Очікувана вартість робіт — 410 тисяч гривень. Кошти виділяють із місцевого бюджету. Подати пропозиції підрядники можуть до 19 лютого 2026 року.

Що передбачає проєкт

Згідно з технічним завданням, майбутній об’єкт планують розмістити на вулиці Комунальній. Проєкт передбачає будівництво комплексу, де зможуть тимчасово утримувати щонайменше 100 тварин. Йдеться про 60 собак і 40 котів.

На території мають облаштувати вольєри відкритого та закритого типу, а також окрему зону для карантину. Крім цього, передбачені адміністративні приміщення, ветеринарний пункт, кухня для приготування їжі, склад для кормів, душові та кімната охорони.

Окремо в проєкті закладено будівництво укриття, системи відеоспостереження та зовнішнього освітлення. Також мають передбачити резервні системи електропостачання і води на випадок аварій.

Зокрема, планують створити запас води щонайменше на три доби. Це потрібно для безперебійного утримання тварин. Об’єкт буде одноповерховим і некапітального типу. Остаточні технічні рішення визначать уже під час проєктування.

Нагадаємо, на Одещині поліція відкрила кримінальне провадження проти жінки через неналежне утримання тварин. Собак, кота та свійських птахів вилучили та передали зоозахисникам.

Також ми писали, що російські війська атакували притулок для тварин у Запоріжжі. Після удару по локації постраждали домашні улюбленці

Одеса тендер тварини Одеська область будівництво Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
