На Одещині жінка знущалася над собаками

Поліцейські оглядають тварин. Фото: Нацполіція Одещини

У одному з міст на Одещині поліція відкрила кримінальне провадження проти жінки через неналежне утримання тварин. Собак, кота та свійських птахів вилучили та передали зоозахисникам.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Знущалась над тваринами

За їхніми даними, в Ізмаїлі до поліції звернулися зоозахисники, які повідомили про можливе жорстоке поводження з тваринами. Після цього правоохоронці виїхали за адресою разом із ветеринаром та представником Держпродспоживслужби.

Поліцейські оглядають знайдене хутро тварин. Фото: Нацполіція Одещини

Під час перевірки спеціалісти зафіксували незадовільні умови, в яких утримували собак, кота та свійських птахів. Тварини перебували в умовах, що не відповідали нормам догляду.

Тварин у жінки вилучили

За цим фактом жорстоке поводження з тваринами поліція відкрила кримінальне провадження. Після оформлення документів усіх тварин передали зоозахисникам. Вони будуть тимчасово утримувати їх і забезпечувати належний догляд.

Поліцейські вилучили тварин у жінки. Фото: Нацполіція Одещини

Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Водночас у поліції нагадують, що за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність. Покарання може включати позбавлення волі та конфіскацію тварин.

