На Одещині жінка знущалася над собаками

На Одещині поліцейські забрали тварин у жінки — що сталося
У одному з міст на Одещині поліція відкрила кримінальне провадження проти жінки через неналежне утримання тварин. Собак, кота та свійських птахів вилучили та передали зоозахисникам.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.
Знущалась над тваринами
За їхніми даними, в Ізмаїлі до поліції звернулися зоозахисники, які повідомили про можливе жорстоке поводження з тваринами. Після цього правоохоронці виїхали за адресою разом із ветеринаром та представником Держпродспоживслужби.
Під час перевірки спеціалісти зафіксували незадовільні умови, в яких утримували собак, кота та свійських птахів. Тварини перебували в умовах, що не відповідали нормам догляду.
Тварин у жінки вилучили
За цим фактом жорстоке поводження з тваринами поліція відкрила кримінальне провадження. Після оформлення документів усіх тварин передали зоозахисникам. Вони будуть тимчасово утримувати їх і забезпечувати належний догляд.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Водночас у поліції нагадують, що за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність. Покарання може включати позбавлення волі та конфіскацію тварин.
Нагадаємо, двоє громадян Туреччини пішки перейшли кордон із Молдови, хоча їм було заборонений в’їзд. Один із чоловіків пояснив у суді, що хотів повернутися до дівчини в Одесі.
Також ми писали, що в Одесі військовослужбовця районного ТЦК підозрюють в корупції. Чоловік обіцяв за гроші зняти з розшуку та допомогти з відстрочкою від мобілізації.
Читайте Новини.LIVE!