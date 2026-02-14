В Одесской области женщина издевалась над собаками

На Одесчине полицейские забрали животных у женщины — что произошло
В одном из городов Одесской области полиция открыла уголовное производство против женщины из-за ненадлежащего содержания животных. Собак, кота и домашних птиц изъяли и передали зоозащитникам.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.
Издевалась над животными
По их данным, в Измаиле в полицию обратились зоозащитники, которые сообщили о возможном жестоком обращении с животными. После этого правоохранители выехали по адресу вместе с ветеринаром и представителем Госпродпотребслужбы.
Во время проверки специалисты зафиксировали неудовлетворительные условия, в которых содержали собак, кота и домашних птиц. Животные находились в условиях, которые не соответствовали нормам ухода.
Животных у женщины изъяли
По данному факту жестокое обращение с животными полиция открыла уголовное производство. После оформления документов всех животных передали зоозащитникам. Они будут временно содержать их и обеспечивать надлежащий уход.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
В то же время в полиции напоминают, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. Наказание может включать лишение свободы и конфискацию животных.
