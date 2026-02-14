Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине полицейские забрали животных у женщины — что произошло

На Одесчине полицейские забрали животных у женщины — что произошло

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 17:10
В Одесской области женщина издевалась над собаками
Полицейские осматривают животных. Фото: Нацполиция Одесской области

В одном из городов Одесской области полиция открыла уголовное производство против женщины из-за ненадлежащего содержания животных. Собак, кота и домашних птиц изъяли и передали зоозащитникам.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Издевалась над животными

По их данным, в Измаиле в полицию обратились зоозащитники, которые сообщили о возможном жестоком обращении с животными. После этого правоохранители выехали по адресу вместе с ветеринаром и представителем Госпродпотребслужбы.

На Одесчине полицейские забрали животных у женщины — что произошло - фото 1
Полицейские осматривают найденные шкуры животных. Фото: Нацполиция Одесской области

Во время проверки специалисты зафиксировали неудовлетворительные условия, в которых содержали собак, кота и домашних птиц. Животные находились в условиях, которые не соответствовали нормам ухода.

Животных у женщины изъяли

По данному факту жестокое обращение с животными полиция открыла уголовное производство. После оформления документов всех животных передали зоозащитникам. Они будут временно содержать их и обеспечивать надлежащий уход.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

На Одесчине полицейские забрали животных у женщины — что произошло - фото 2
Полицейские изъяли животных у женщины. Фото: Нацполиция Одесской области

В то же время в полиции напоминают, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. Наказание может включать лишение свободы и конфискацию животных.

Напомним, двое граждан Турции пешком перешли границу из Молдовы, хотя им был запрещен въезд. Один из мужчин объяснил в суде, что хотел вернуться к девушке в Одессе.

Также мы писали, что в Одессе военнослужащего районного ТЦК подозревают в коррупции. Мужчина обещал за деньги снять с розыска и помочь с отсрочкой от мобилизации.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Одесса животные Одесская область Новости Одессы собака домашние питомцы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации