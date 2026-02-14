В Одесской области женщина издевалась над собаками

Полицейские осматривают животных. Фото: Нацполиция Одесской области

В одном из городов Одесской области полиция открыла уголовное производство против женщины из-за ненадлежащего содержания животных. Собак, кота и домашних птиц изъяли и передали зоозащитникам.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Издевалась над животными

По их данным, в Измаиле в полицию обратились зоозащитники, которые сообщили о возможном жестоком обращении с животными. После этого правоохранители выехали по адресу вместе с ветеринаром и представителем Госпродпотребслужбы.

Полицейские осматривают найденные шкуры животных. Фото: Нацполиция Одесской области

Во время проверки специалисты зафиксировали неудовлетворительные условия, в которых содержали собак, кота и домашних птиц. Животные находились в условиях, которые не соответствовали нормам ухода.

Животных у женщины изъяли

По данному факту жестокое обращение с животными полиция открыла уголовное производство. После оформления документов всех животных передали зоозащитникам. Они будут временно содержать их и обеспечивать надлежащий уход.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Полицейские изъяли животных у женщины. Фото: Нацполиция Одесской области

В то же время в полиции напоминают, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. Наказание может включать лишение свободы и конфискацию животных.

