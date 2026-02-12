Коррупция в РТЦК Одессы: задержание служащего за взятки

Задержание служащего ТЦК. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе военнослужащего районного ТЦК подозревают в коррупции. Мужчина обещал за деньги снять с розыска и помочь с отсрочкой от мобилизации. Свои "услуги" он оценивал в тысячи долларов и гривен. Задержание произошло во время передачи средств.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали схемы

По данным следствия, подозреваемый работал в отделении оповещения РТЦК и СП в Одессе и имел доступ к персональным данным граждан. Этим он и пользовался, предлагая "решить вопрос" с мобилизацией. Фигурант требовал деньги у 32-летнего мужчины, которого разыскивал Николаевский РТЦК. Свой "пакет услуг" служащий оценил в 9 тысяч гривен за то, что договорится с коллегами о снятии с розыска. А за 6 тысяч долларов еще и трудоустроит на предприятие критической инфраструктуры для получения бронирования от прохождения службы в армии.

Деньги нужно было передавать частями. В случае отказа мужчине угрожали активным розыском, задержанием и немедленным направлением в зону боевых действий. Передача средств состоялась возле жилого комплекса на улице Генуэзской. Именно там правоохранители задержали сотрудника РТЦК.

Что грозит

Сейчас прокуратура уже сообщила ему о подозрении в злоупотреблении влиянием, по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что на Николаевщине командир воинской части незаконно начислял боевые доплаты. Часть денег он забирал себе. А чтобы подчиненные не рассказали об этом никому — угрожал им фронтом. Убытки для государства достигают почти 2 млн гривен.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители за деньги обещали не доставлять мужчин в территориальные центры комплектования. Сумма "услуги" достигала нескольких тысяч долларов. Фигурантов задержали во время получения взятки.