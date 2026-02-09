Закупка дров для военных в Одесской области: подозрение должностному лицу

Нарубленные дрова. Фото иллюстративное: iStock

Закупка дров для военных в Белгород-Днестровском районе обернулась многомиллионными потерями. Чиновник сам определил цену без анализа рынка, из-за чего государство переплатило более 2 миллионов гривен. Дрова покупали по завышенной стоимости несколько месяцев подряд.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали схемы

По данным следствия, 53-летний мужчина, который занимал одну из руководящих должностей в Белгород-Днестровской квартирно-эксплуатационной части. Он заключил договоры с двумя частными предпринимателями на поставку дров для военных подразделений района. При этом чиновник не провел рыночных консультаций и не проанализировал актуальные цены. Следователи установили, что стоимость древесины он определил самостоятельно. В результате цена оказалась значительно выше среднерыночной. Из-за этого из бюджета было излишне потрачено более 2 миллионов гривен.

Задержание должностного лица. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Правоохранители задокументировали все обстоятельства и собрали доказательную базу. Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

