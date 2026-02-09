Видео
Україна
Видео

Дрова для военных на миллионы — на Одесчине задержали чиновника

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 11:41
Закупка дров для военных в Одесской области: подозрение должностному лицу
Нарубленные дрова. Фото иллюстративное: iStock

Закупка дров для военных в Белгород-Днестровском районе обернулась многомиллионными потерями. Чиновник сам определил цену без анализа рынка, из-за чего государство переплатило более 2 миллионов гривен. Дрова покупали по завышенной стоимости несколько месяцев подряд.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Читайте также:

Детали схемы

По данным следствия, 53-летний мужчина, который занимал одну из руководящих должностей в Белгород-Днестровской квартирно-эксплуатационной части. Он заключил договоры с двумя частными предпринимателями на поставку дров для военных подразделений района. При этом чиновник не провел рыночных консультаций и не проанализировал актуальные цены. Следователи установили, что стоимость древесины он определил самостоятельно. В результате цена оказалась значительно выше среднерыночной. Из-за этого из бюджета было излишне потрачено более 2 миллионов гривен.

Схема на дровах на Одещині
Задержание должностного лица. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Правоохранители задокументировали все обстоятельства и собрали доказательную базу. Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, мы сообщали, что на Николаевщине разоблачили схему с выплатами военным. Командир воинской части незаконно начислял боевые доплаты. Часть денег он забирал себе, давя на подчиненных. Убытки для государства достигают почти 2 млн гривен.

Также мы писали, что в Одесской области военный решил заработать на уклонистах. Он требовал деньги за "решение вопроса" с мобилизацией. Фигуранта задержали после получения всей суммы.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
