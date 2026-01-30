Видео
Дрова недорого — на Одесчине разоблачили очередную схему

Дрова недорого — на Одесчине разоблачили очередную схему

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 12:35
Мошенник из Измаила продавал несуществующие дрова онлайн
Задержанный мошенник. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Измаильском районе интернет-мошенник продавал несуществующие дрова. Мужчина обманул семерых человек и исчез после получения денег. Общая сумма ущерба превысила 30 тысяч гривен. Подозреваемому уже объявили подозрение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Схема на дровах

Схема на дровах

В полицию обратились семеро жителей Измаильского района. Они рассказали, что нашли в интернете объявление о продаже дров, перечислили средства продавцу, но товар так и не получили. В ходе расследования полицейские установили, что к мошенничеству причастен 44-летний житель Измаила. Мужчина имеет несколько судимостей за имущественные и наркопреступления и сейчас находится в следственном изоляторе, где отбывает наказание — шесть с половиной лет заключения за кражи и мошенничество.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник разместил в местных чатах объявления о продаже дров, которых на самом деле не имел. Он предлагал товар по цене от 2 000 до 2 500 гривен за кубометр и обещал бесплатную доставку после полной оплаты. В течение трех дней мужчина получил деньги от семи доверчивых покупателей. Каждый из них перевел от 4 000 до 4 600 гривен и прислал адрес доставки. После этого "продавец" переставал выходить на связь. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 30 тысяч гривен.

Что грозит

Во время следственных действий полицейские изъяли банковскую карту и мобильный телефон, которые использовались для обмана людей. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное повторно. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили схему на закупках для армии. Также мы писали, что чиновник из Николаева организовал мошенническую схему на ВСУ.

Одесса Одесская область Новости Одессы продажа дрова мошенники
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
