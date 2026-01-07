Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Машины вместо фронта на продажу — схемана Одесчине

Машины вместо фронта на продажу — схемана Одесчине

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 17:04
Продажа гуманитарных авто в Одесской области: задержали подозреваемого
Задержание киевлянина. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области разоблачили мужчину, который продавал автомобили, завезенные в качестве гуманитарной помощи. Машины ввозили в Украину для нужд ВСУ, но вместо фронта они оказывались в объявлениях о продаже. За несколько сделок фигурант получил десятки тысяч долларов. Теперь ему грозит реальный тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Продажа гуманитарных авто

53-летний житель Киевской области незаконно продавал зарубежные автомобили, ввезенные в Украину в упрощенном порядке в качестве гуманитарной помощи. По данным следствия, мужчина действовал под прикрытием одной из благотворительных организаций. Используя ее документы и реквизиты, он получал машины и выставлял их на продажу через популярную интернет-площадку.

В начале этого года правоохранители задокументировали продажу трех машин — Nissan Pick-Up, Nissan Navara и Mazda. За них фигурант получил 17 800 долларов США. После передачи денег и документов покупателю полицейские задержали мужчину.

Как накажут

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины — незаконное распоряжение гуманитарной помощью с целью получения прибыли во время военного положения. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве задержали мошенника, который требовал 100 тысяч долларов с ТЦК. Также мы писали, что в Одесской области разоблачили схему продажи наркотиков.

Одесса Одесская область гуманитарная помощь Новости Одессы наказание задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации