Продажа гуманитарных авто в Одесской области: задержали подозреваемого

В Одесской области разоблачили мужчину, который продавал автомобили, завезенные в качестве гуманитарной помощи. Машины ввозили в Украину для нужд ВСУ, но вместо фронта они оказывались в объявлениях о продаже. За несколько сделок фигурант получил десятки тысяч долларов. Теперь ему грозит реальный тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Продажа гуманитарных авто

53-летний житель Киевской области незаконно продавал зарубежные автомобили, ввезенные в Украину в упрощенном порядке в качестве гуманитарной помощи. По данным следствия, мужчина действовал под прикрытием одной из благотворительных организаций. Используя ее документы и реквизиты, он получал машины и выставлял их на продажу через популярную интернет-площадку.

В начале этого года правоохранители задокументировали продажу трех машин — Nissan Pick-Up, Nissan Navara и Mazda. За них фигурант получил 17 800 долларов США. После передачи денег и документов покупателю полицейские задержали мужчину.

Как накажут

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины — незаконное распоряжение гуманитарной помощью с целью получения прибыли во время военного положения. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве задержали мошенника, который требовал 100 тысяч долларов с ТЦК. Также мы писали, что в Одесской области разоблачили схему продажи наркотиков.