Продаж гуманітарних авто на Одещині: затримали підозрюваного

Машини замість фронту на продаж — схема на Одещині
На Одещині викрили чоловіка, який продавав автомобілі, завезені як гуманітарну допомогу. Машини ввозили в Україну для потреб ЗСУ, але замість фронту вони опинялися в оголошеннях про продаж. За кілька угод фігурант отримав десятки тисяч доларів. Тепер йому загрожує реальний тюремний строк.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Продаж гуманітарних авто
53-річний житель Київської області незаконно продавав закордонні автомобілі, ввезені в Україну у спрощеному порядку як гуманітарну допомогу. За даними слідства, чоловік діяв під прикриттям однієї з благодійних організацій. Використовуючи її документи та реквізити, він отримував автівки й виставляв їх на продаж через популярний інтернет-майданчик.
На початку цього року правоохоронці задокументували продаж трьох машин — Nissan Pick-Up, Nissan Navara та Mazda. За них фігурант отримав 17 800 доларів США. Після передачі грошей і документів покупцеві поліцейські затримали чоловіка.
Як покарають
Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України — незаконне розпорядження гуманітарною допомогою з метою отримання прибутку під час воєнного стану. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.
