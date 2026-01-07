Продаж гуманітарних авто на Одещині: затримали підозрюваного

Затриманння киянина. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині викрили чоловіка, який продавав автомобілі, завезені як гуманітарну допомогу. Машини ввозили в Україну для потреб ЗСУ, але замість фронту вони опинялися в оголошеннях про продаж. За кілька угод фігурант отримав десятки тисяч доларів. Тепер йому загрожує реальний тюремний строк.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Продаж гуманітарних авто

53-річний житель Київської області незаконно продавав закордонні автомобілі, ввезені в Україну у спрощеному порядку як гуманітарну допомогу. За даними слідства, чоловік діяв під прикриттям однієї з благодійних організацій. Використовуючи її документи та реквізити, він отримував автівки й виставляв їх на продаж через популярний інтернет-майданчик.

На початку цього року правоохоронці задокументували продаж трьох машин — Nissan Pick-Up, Nissan Navara та Mazda. За них фігурант отримав 17 800 доларів США. Після передачі грошей і документів покупцеві поліцейські затримали чоловіка.

Як покарають

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України — незаконне розпорядження гуманітарною допомогою з метою отримання прибутку під час воєнного стану. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві затримали шахрая, який вимагав 100 тисяч доларів з ТЦК. Також ми писали, що на Одещині викрили схему продажу наркотиків.