Бізнес на мільйони провалився — в Одесі судять наркоторговців

Бізнес на мільйони провалився — в Одесі судять наркоторговців

Дата публікації: 7 січня 2026 12:41
Збут кокаїну в Одесі: суд над іноземцем та одеситом
Затриманий наркоторговець. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі двоє чоловіків намагалися заробити цілий статок на продажу важких наркотиків у центрі міста. Поліція затримала спільників саме в той момент, коли вони планували передати товар покупцеві. Тепер замість великих грошей на них чекає тривалий термін за ґратами.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

Схема організували 27-річний іноземець та його 23-річний знайомий одесит. Іноземець завіз до України партію кокаїну, а місцевий допомагав знайти клієнтів. Свою "посилку" вони оцінили у 60 тисяч доларів. Щойно чоловіки зустрілися з "оптовиком" у середмісті Одеси, їх затримали на гарячому. Під час обшуків у них знайшли майже кілограм чистого кокаїну, мобільні телефони з доказами переписки та готівку.

Як покарають

Суд обрав для них тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування завершено. Обом чоловікам висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 307 ККУ — незаконне перевезення та збут наркотиків у великому розмірі за попередньою змовою, а іноземцю додатково інкримінують ч. 3 ст. 305 ККУ – контрабанду наркотиків. Максимальне покарання — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі перекрили канал збуту наркотиків у СІЗО. Також ми писали, що на Одещині ліквідували міжнародний наркотрафік.

Автор:
Долженко Катерина
Автор:
Долженко Катерина
