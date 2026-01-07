Сбыт кокаина в Одессе: суд над иностранцем и одесситом

Задержан наркоторговец. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе двое мужчин пытались заработать целое состояние на продаже тяжелых наркотиков в центре города. Полиция задержала сообщников именно в тот момент, когда они планировали передать товар покупателю. Теперь вместо больших денег их ждет длительный срок за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали схемы

Схема организовали 27-летний иностранец и его 23-летний знакомый одессит. Иностранец завез в Украину партию кокаина, а местный помогал найти клиентов. Свою "посылку" они оценили в 60 тысяч долларов. Как только мужчины встретились с "оптовиком" в центре Одессы, их задержали с поличным. Во время обысков у них нашли почти килограмм чистого кокаина, мобильные телефоны с доказательствами переписки и наличные.

Как накажут

Суд избрал для них содержание под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование завершено. Обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 307 УКУ — незаконная перевозка и сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору, а иностранцу дополнительно инкриминируют ч. 3 ст. 305 УКУ — контрабанду наркотиков. Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

