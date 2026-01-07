Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Бизнес на миллионы провалился — в Одессе судят наркоторговцев

Бизнес на миллионы провалился — в Одессе судят наркоторговцев

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 12:41
Сбыт кокаина в Одессе: суд над иностранцем и одесситом
Задержан наркоторговец. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе двое мужчин пытались заработать целое состояние на продаже тяжелых наркотиков в центре города. Полиция задержала сообщников именно в тот момент, когда они планировали передать товар покупателю. Теперь вместо больших денег их ждет длительный срок за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали схемы

Схема организовали 27-летний иностранец и его 23-летний знакомый одессит. Иностранец завез в Украину партию кокаина, а местный помогал найти клиентов. Свою "посылку" они оценили в 60 тысяч долларов. Как только мужчины встретились с "оптовиком" в центре Одессы, их задержали с поличным. Во время обысков у них нашли почти килограмм чистого кокаина, мобильные телефоны с доказательствами переписки и наличные.

Как накажут

Суд избрал для них содержание под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование завершено. Обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 307 УКУ — незаконная перевозка и сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору, а иностранцу дополнительно инкриминируют ч. 3 ст. 305 УКУ — контрабанду наркотиков. Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе перекрыли канал сбыта наркотиков в СИЗО. Также мы писали, что в Одесской области ликвидировали международный наркотрафик.

Одесса суд наркотики наркоторговля Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации