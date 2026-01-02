Видео
Международный наркотрафик через порты Одесчины — детали

Международный наркотрафик через порты Одесчины — детали

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 12:41
ГБР ликвидировало транснациональный канал кокаина через порты Одесской области
Задержание подозреваемого. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области пресекли деятельность транснационального канала наркотрафика. В сети участвовали граждане Украины, Армении, Чехии и Германии. Фигуранты планировали поставки кокаина через порты Одесской области и другие маршруты.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Международная схема

Работники ГБР разоблачили и пресекли деятельность транснационального канала поставки кокаина из стран Европы на территорию Украины. В группировке участвовали граждане Украины, Армении, Чехии и Германии. Организатор ранее отбывал наказание в США за аналогичные преступления, а после возвращения в Украину привлек сообщников за рубежом. Один из них проживал в Германии и координировал регулярное поступление наркотических средств из стран ЕС. Другой вместе с отцом отвечал за прием, хранение и дальнейшее распределение наркотиков в Украине, имея контакты с оптовыми покупателями.

На первом этапе злоумышленники использовали малозаметные способы транспортировки небольших партий наркотиков через курьеров, которые скрывали вещество в своем теле. Поставки имели регулярный характер и служили проверкой каналов и маршрутов. Группировка планировала существенно расширить масштабы наркотрафика. Для этого фигуранты вели переговоры об альтернативных каналах доставки, в частности через морскую логистику и контейнерные перевозки через порты Одесской области. Особое внимание уделяли возможности "гарантированного" прохождения таможенного и пограничного контроля.

По данным следствия, кокаин планировали завозить партиями до 2 килограммов еженедельно. Стоимость одной такой партии на нелегальном рынке превышала 200 тысяч долларов США. Также задокументированы намерения привлечь отдельных работников таможенных и пограничных органов. ГБР проверяет их возможную причастность.

Что грозит

Работники ГБР задержали организатора в Одессе и сообщили ему о подозрении в незаконной перевозке и сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных, в частности соорганизаторов, которые находятся за пределами Украины.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который нашел и хранил наркотики. Также мы писали, что США уничтожили 5 судов наркоторговцев в Карибском регионе.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
