Головна Одеса Міжнародний наркотрафік через порти Одещини — деталі

Міжнародний наркотрафік через порти Одещини — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 12:41
ДБР ліквідувало транснаціональний канал кокаїну через порти Одещини
Затримання підозрюваного. Фото: Державне бюро розслідувань

На Одещині припинили діяльність транснаціонального каналу наркотрафіку. У мережі брали участь громадяни України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Фігуранти планували постачання кокаїну через порти Одещини та інші маршрути.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Міжнародна схема

Працівники ДБР викрили та припинили діяльність транснаціонального каналу постачання кокаїну з країн Європи на територію України. В угрупованні брали участь громадяни України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Організатор раніше відбував покарання у США за аналогічні злочини, а після повернення в Україну залучив спільників за кордоном. Один із них проживав у Німеччині і координував регулярне надходження наркотичних засобів з країн ЄС. Інший разом із батьком відповідав за приймання, зберігання та подальший розподіл наркотиків в Україні, маючи контакти з гуртовими покупцями.

На першому етапі зловмисники використовували малопомітні способи транспортування невеликих партій наркотиків через кур’єрів, які приховували речовину у своєму тілі. Поставки мали регулярний характер і слугували перевіркою каналів та маршрутів. Угруповання планувало суттєво розширити масштаби наркотрафіку. Для цього фігуранти вели переговори щодо альтернативних каналів доставки, зокрема через морську логістику та контейнерні перевезення через порти Одещини. Окрему увагу приділяли можливості "гарантованого" проходження митного та прикордонного контролю.

За даними слідства, кокаїн планували завозити партіями до 2 кілограмів щотижня. Вартість однієї такої партії на нелегальному ринку перевищувала 200 тисяч доларів США. Також задокументовано наміри залучити окремих працівників митних та прикордонних органів; ДБР перевіряє їхню можливу причетність.

Що загрожує

Працівники ДБР затримали організатора в Одесі та повідомили йому про підозру у незаконному перевезенні та збуті наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних, зокрема співорганізаторів, які перебувають за межами України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який знайшов та зберігав наркотики. Також ми писали, що США знищили 5 суден наркоторговців у Карибському регіоні.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
