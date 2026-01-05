Попытка контрабанды наркотиков в одесский СИЗО: детали

Задержание мужчины, который привез психотропы. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе правоохранители сорвали попытку распространения наркотиков на территории следственного изолятора. Запрещенные вещества пытались ввезти под видом хозяйственной деятельности. Злоумышленника задержали прямо на контрольно-пропускном пункте. Ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Наркотики в СИЗО

Правоохранители разоблачили 26-летнего предпринимателя, который по договору занимался вывозом пищевых отходов из Одесского следственного изолятора. Мужчину остановили во время заезда на КПП, когда он прибыл на территорию учреждения на собственном транспорте. Во время осмотра автомобиля следователи обнаружили более 690 капсул, свертков, пакетиков, бутылок, пачек из-под сигарет и других емкостей. Внутри находились вещества синтетического и растительного происхождения в виде таблеток, порошка, кристаллов, жидкостей и растений.

Содержимое одного из пакетиков проверили экспресс-тестом. Результат показал наличие метадона — наркотического средства, ограниченного в обороте. Все изъятые вещества направили на судебную экспертизу. Также у фигуранта изъяли мобильный телефон, наличные и транспортное средство.

Наркотики, которые изъяли у предпринимателя. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте изъятого имущества. Предпринимателя задержали в процессуальном порядке. После сбора доказательств ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств с целью сбыта в места лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч 400 гривен. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению.

Деньги, которые брали за психотропы, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

