Психотропи у СІЗО — в Одесі перекрили канал постачання

Психотропи у СІЗО — в Одесі перекрили канал постачання

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 12:02
Спроба контрабанди наркотиків в одеський СІЗО: деталі
Затримання чоловіка, який привіз психотропи. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі правоохоронці зірвали спробу розповсюдження наркотиків на території слідчого ізолятора. Заборонені речовини намагалися ввезти під виглядом господарської діяльності. Зловмисника затримали просто на контрольно-пропускному пункті. Йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Наркотики в СІЗО

Правоохоронці викрили 26-річного підприємця, який за договором займався вивезенням харчових відходів з Одеського слідчого ізолятора. Чоловіка зупинили під час заїзду на КПП, коли він прибув на територію установи на власному транспорті. Під час огляду автомобіля слідчі виявили понад 690 капсул, згортків, пакетиків, пляшок, пачок з-під сигарет та інших ємностей. Усередині знаходилися речовини синтетичного та рослинного походження у вигляді пігулок, порошку, кристалів, рідин і рослин.

Вміст одного з пакетиків перевірили експрес-тестом. Результат показав наявність метадону — наркотичного засобу, обмеженого в обігу. Усі вилучені речовини направили на судову експертизу. Також у фігуранта вилучили мобільний телефон, готівку та транспортний засіб.

В СІЗО Одеси намагалися провезти наркотики
Наркотики, які вилучили у підприємця. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про арешт вилученого майна. Підприємця затримали у процесуальному порядку. Після зібрання доказів йому повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичних засобів з метою збуту у місця позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тисяч 400 гривень. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину.

В СІЗО Одеси намагалися провезти наркотики
Гроші, ячкі брали за психотропи. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який зберігав психотропи. Також ми писали, що на Одещині перекрили канал продажу психотропів. 

Одеса наркотики наркоторгівля Одеська область СІЗО Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
