Головна Одеса Заробляла на психотропах — на Одещині перекрили канал

Заробляла на психотропах — на Одещині перекрили канал

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 10:15
Затримання жінки за торгівлю психотропами на Одещині
Правоохоронець заповнює документи. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одеському районі 43-річна жінка продавала психотропні речовини. Її схопили одразу після передачі "товару" покупцю. Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші, згортки та пакувальний матеріал. Слідство встановлює, звідки надходили заборонені речовини.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

Оперативники отримали інформацію про незаконну діяльність мешканки Фонтанської громади та задокументували момент продажу психотропів. Після передачі згортку її одразу затримали. Експрес-тест підтвердив вміст речовини. При затриманій знайшли гроші та ще три згортки з аналогічним "товаром". Під час обшуку вдома поліцейські виявили додаткові докази — зокрема пакувальний матеріал. Усе вилучене скерували на експертизу.

Як пркарають

Жінці оголосили підозру за ч. 1 ст. 307 КК України. Їй загрожує до восьми років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави 242 240 гривень. Слідство триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Закарпатті уродженка Росії продавала наркотики. Також ми писали, що на Одещині затримали ділка, який продавав гранати.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
