Главная Одесса Зарабатывала на психотропах — на Одесчине перекрыли канал

Зарабатывала на психотропах — на Одесчине перекрыли канал

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 10:15
Задержание женщины за торговлю психотропами в Одесской области
Правоохранитель заполняет документы. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесском районе 43-летняя женщина продавала психотропные вещества. Ее схватили сразу после передачи "товара" покупателю. Во время обыска правоохранители изъяли деньги, свертки и упаковочный материал. Следствие устанавливает, откуда поступали запрещенные вещества.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

Оперативники получили информацию о незаконной деятельности жительницы Фонтанской общины и задокументировали момент продажи психотропов. После передачи свертка ее сразу задержали. Экспресс-тест подтвердил содержание вещества. При задержанной нашли деньги и еще три свертка с аналогичным "товаром". Во время обыска дома полицейские обнаружили дополнительные доказательства — в частности упаковочный материал. Все изъятое направили на экспертизу.

Как проходят судебные разбирательства

Женщине объявили подозрение по ч. 1 ст. 307 УК Украины. Ей грозит до восьми лет заключения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога 242 240 гривен. Следствие продолжается.

Напомним, мы сообщали, что на Закарпатье уроженка России продавала наркотики. Также мы писали, что в Одесской области задержали дельца, который продавал гранаты.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
