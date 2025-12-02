Задержание женщины за торговлю психотропами в Одесской области

Правоохранитель заполняет документы. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесском районе 43-летняя женщина продавала психотропные вещества. Ее схватили сразу после передачи "товара" покупателю. Во время обыска правоохранители изъяли деньги, свертки и упаковочный материал. Следствие устанавливает, откуда поступали запрещенные вещества.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

Оперативники получили информацию о незаконной деятельности жительницы Фонтанской общины и задокументировали момент продажи психотропов. После передачи свертка ее сразу задержали. Экспресс-тест подтвердил содержание вещества. При задержанной нашли деньги и еще три свертка с аналогичным "товаром". Во время обыска дома полицейские обнаружили дополнительные доказательства — в частности упаковочный материал. Все изъятое направили на экспертизу.

Как проходят судебные разбирательства

Женщине объявили подозрение по ч. 1 ст. 307 УК Украины. Ей грозит до восьми лет заключения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога 242 240 гривен. Следствие продолжается.

