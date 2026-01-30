Шахрай з Ізмаїла продавав неіснуючі дрова онлайн

Затриманий шахрай. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Ізмаїльському районі інтернет-шахрай продавав неіснуючі дрова. Чоловік ошукав сімох людей і зник після отримання грошей. Загальна сума збитків перевищила 30 тисяч гривень. Підозрюваному вже оголосили підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схема на дровах

До поліції звернулися семеро мешканців Ізмаїльського району. Вони розповіли, що знайшли в інтернеті оголошення про продаж дров, перерахували кошти продавцеві, але товар так і не отримали. Під час розслідування поліцейські встановили, що до шахрайства причетний 44-річний житель Ізмаїла. Чоловік має кілька судимостей за майнові та наркозлочини і нині перебуває в слідчому ізоляторі, де відбуває покарання — шість з половиною років ув’язнення за крадіжки та шахрайство.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник розмістив у місцевих чатах оголошення про продаж дров, яких насправді не мав. Він пропонував товар за ціною від 2 000 до 2 500 гривень за кубометр і обіцяв безкоштовну доставку після повної оплати. Протягом трьох днів чоловік отримав гроші від семи довірливих покупців. Кожен з них переказав від 4 000 до 4 600 гривень і надіслав адресу доставки. Після цього "продавець" переставав виходити на зв’язок. Загальна сума завданих збитків перевищила 30 тисяч гривень.

Що загрожує

Під час слідчих дій поліцейські вилучили банківську карту та мобільний телефон, які використовувалися для обману людей. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене повторно. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі викрили схему на закупівлях для армії. Також ми писали, що чиновник з Миколаєва організував шахрайську схему на ЗСУ.