Головна Одеса Дрова для військових на мільйони — на Одещині затримали посадовця

Дрова для військових на мільйони — на Одещині затримали посадовця

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 11:41
Закупівля дров для військових на Одещині: підозра посадовцю
Нарубані дрова. Фото ілюстративне: iStock

Закупівля дров для військових у Білгород-Дністровському районі обернулася багатомільйонними втратами. Посадовець сам визначив ціну без аналізу ринку, через що держава переплатила понад 2 мільйони гривень. Дрова купували за завищеною вартістю кілька місяців поспіль.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі схеми

За даними слідства, 53-річний чоловік, який обіймав одну з керівних посад у Білгород-Дністровській квартирно-експлуатаційній частині. Він уклав договори з двома приватними підприємцями на постачання дров для військових підрозділів району. При цьому посадовець не провів ринкових консультацій і не проаналізував актуальні ціни. Слідчі встановили, що вартість деревини він визначив самостійно. У результаті ціна виявилася значно вищою за середньоринкову. Через це з бюджету було зайво витрачено понад 2 мільйони гривень.

Схема на дровах на Одещині
Затримання посадовця. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Правоохоронці задокументували всі обставини та зібрали доказову базу. Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Миколаївщині викрили схему з виплатами військовим. Командир військової частини незаконно нараховував бойові доплати. Частину грошей він забирав собі, тиснучи на підлеглих. Збитки для держави сягають майже 2 млн гривень.

Також ми писали, що на Одещині військовий вирішив заробити на ухилянтах. Він вимагав гроші за "вирішення питання" з мобілізацією. Фігуранта затримали після отримання всієї суми. 

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
