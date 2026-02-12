Відео
Головна Одеса В Одесі затримали працівника районного ТЦК — що загрожує

В Одесі затримали працівника районного ТЦК — що загрожує

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 15:14
Корупція в РТЦК Одеси: затримання службовця за хабарі
Затримання службовця ТЦК. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі військовослужбовця районного ТЦК підозрюють в корупції. Чоловік обіцяв за гроші зняти з розшуку та допомогти з відстрочкою від мобілізації. Свої "послуги" він оцінював у тисячі доларів і гривень. Затримання відбулося під час передачі коштів.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Деталі схеми

За даними слідства, підозрюваний працював у відділенні оповіщення РТЦК та СП в Одесі й мав доступ до персональних даних громадян. Цим він і користувався, пропонуючи "вирішити питання" з мобілізацією. Фігурант вимагав гроші у 32-річного чоловіка, якого розшукував Миколаївський РТЦК. Свій "пакет послуг" службовець оцінив у 9 тисяч гривень за те, що домовиться з колегами щодо зняття з розшуку. А за 6 тисяч доларів ще й працевлаштує на підприємство критичної інфраструктури для отримання бронювання від проходження служби в армії.

Гроші потрібно було передавати частинами. У разі відмови чоловікові погрожували активним розшуком, затриманням і негайним направленням до зони бойових дій. Передача коштів відбулася біля житлового комплексу на вулиці Генуезькій. Саме там правоохоронці затримали співробітника РТЦК.

Що загрожує

Наразі прокуратура вже повідомила йому про підозру у зловживанні впливом, за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Миколаївщині командир військової частини незаконно нараховував бойові доплати. Частину грошей він забирав собі. А щоб підлеглі не розповіли про це нікому — погрожував їм фронтом. Збитки для держави сягають майже 2 млн гривень.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці за гроші обіцяли не доставляти чоловіків до територіальних центрів комплектування. Сума "послуги" сягала кількох тисяч доларів. Фігурантів затримали під час отримання хабаря.

Одеса хабар Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
