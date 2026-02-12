Корупція в РТЦК Одеси: затримання службовця за хабарі

Затримання службовця ТЦК. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі військовослужбовця районного ТЦК підозрюють в корупції. Чоловік обіцяв за гроші зняти з розшуку та допомогти з відстрочкою від мобілізації. Свої "послуги" він оцінював у тисячі доларів і гривень. Затримання відбулося під час передачі коштів.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі схеми

За даними слідства, підозрюваний працював у відділенні оповіщення РТЦК та СП в Одесі й мав доступ до персональних даних громадян. Цим він і користувався, пропонуючи "вирішити питання" з мобілізацією. Фігурант вимагав гроші у 32-річного чоловіка, якого розшукував Миколаївський РТЦК. Свій "пакет послуг" службовець оцінив у 9 тисяч гривень за те, що домовиться з колегами щодо зняття з розшуку. А за 6 тисяч доларів ще й працевлаштує на підприємство критичної інфраструктури для отримання бронювання від проходження служби в армії.

Гроші потрібно було передавати частинами. У разі відмови чоловікові погрожували активним розшуком, затриманням і негайним направленням до зони бойових дій. Передача коштів відбулася біля житлового комплексу на вулиці Генуезькій. Саме там правоохоронці затримали співробітника РТЦК.

Що загрожує

Наразі прокуратура вже повідомила йому про підозру у зловживанні впливом, за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

