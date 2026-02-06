Хабарі за уникнення ТЦК в Одесі

Затримання патрульних. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одесі правоохоронців заробляли на військовозобов’язаних водіях. За гроші вони обіцяли не доставляти чоловіків до територіальних центрів комплектування. Сума "послуги" сягала кількох тисяч доларів. Фігурантів затримали під час отримання хабаря.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, повідомляють Новини.LIVE.

Деталі схеми

Працівники Державного бюро розслідувань викрили в Одесі двох правоохоронців, які вимагали гроші з водіїв авто. За даними слідства, під час патрулювання вони зупиняли чоловіків, які підлягали мобілізації, та пропонували "вирішити питання" на місці. За недоставлення до одного з ТЦК та СП Одеси правоохоронці просили від 2 тисяч доларів США. Остаточна сума залежала від фінансових можливостей водія.

Що загрожує

ДБР затримали фігурантів одразу після отримання грошей від одного з чоловіків. Їм повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Правоохоронцям може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Миколаївщині командир військової частини незаконно нараховував бойові доплати. Частину грошей він забирав собі. А щоб підлеглі не розповіли про це нікому — погрожував їм фронтом. Збитки для держави сягають майже 2 млн гривень.

Також ми писали, що на Одещині військовий вимагав гроші за "вирішення питання" з мобілізацією. Фігуранта затримали після отримання всієї суми. Йому загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.