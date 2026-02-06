Взятки за избежание ТЦК в Одессе

Задержание патрульных. Фото: Государственное бюро расследований

В Одессе правоохранителей зарабатывали на военнообязанных водителях. За деньги они обещали не доставлять мужчин в территориальные центры комплектования. Сумма "услуги" достигала нескольких тысяч долларов. Фигурантов задержали во время получения взятки.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, сообщают Новини.LIVE.

Детали схемы

Работники Государственного бюро расследований разоблачили в Одессе двух правоохранителей, которые требовали деньги с водителей авто. По данным следствия, во время патрулирования они останавливали мужчин, которые подлежали мобилизации, и предлагали "решить вопрос" на месте. За недоставление в один из ТЦК и СП Одессы правоохранители просили от 2 тысяч долларов США. Окончательная сумма зависела от финансовых возможностей водителя.

Что грозит

ГБР задержали фигурантов сразу после получения денег от одного из мужчин. Им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Правоохранителям может грозить до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, следователи устанавливают других возможных участников схемы.

