Главная Одесса В Одессе патрульные зарабатывали на военнообязанных — схема

В Одессе патрульные зарабатывали на военнообязанных — схема

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 17:12
Взятки за избежание ТЦК в Одессе
Задержание патрульных. Фото: Государственное бюро расследований

В Одессе правоохранителей зарабатывали на военнообязанных водителях. За деньги они обещали не доставлять мужчин в территориальные центры комплектования. Сумма "услуги" достигала нескольких тысяч долларов. Фигурантов задержали во время получения взятки.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, сообщают Новини.LIVE.

Детали схемы

Работники Государственного бюро расследований разоблачили в Одессе двух правоохранителей, которые требовали деньги с водителей авто. По данным следствия, во время патрулирования они останавливали мужчин, которые подлежали мобилизации, и предлагали "решить вопрос" на месте. За недоставление в один из ТЦК и СП Одессы правоохранители просили от 2 тысяч долларов США. Окончательная сумма зависела от финансовых возможностей водителя.

Что грозит

ГБР задержали фигурантов сразу после получения денег от одного из мужчин. Им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Правоохранителям может грозить до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, следователи устанавливают других возможных участников схемы.

Напомним, мы сообщали, что на Николаевщине командир воинской части незаконно начислял боевые доплаты. Часть денег он забирал себе. А чтобы подчиненные не рассказали об этом никому — угрожал им фронтом. Убытки для государства достигают почти 2 млн гривен.

Также мы писали, что в Одесской области военный требовал деньги за "решение вопроса" с мобилизацией. Фигуранта задержали после получения всей суммы. Ему грозит заключение с конфискацией имущества.

Одесса взятка Одесская область Новости Одессы ГБР мобилизация
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
