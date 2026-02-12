В Одессе будут судить мужчину за убийство сына

Криминалист на месте убийства. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе 64-летний житель Пересыпского района убил собственного сына. Трагедия произошла в одной из многоэтажек города. После конфликта мужчина нанес смертельное ножевое ранение. Обвинительный акт уже передали в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Убийство сына

Происшествие произошло в квартире на улице Семена Палия. Во время бытовой ссоры 64-летний отец ударил кухонным ножом в грудь своего 32-летнего сына. После этого мужчина сам вызвал полицию и медиков. Несмотря на попытки помочь, спасти пострадавшего не удалось. По заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер еще до приезда скорой помощи от кровоизлияния в околосердечную рубашку. Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке.

Как накажут

По ходатайству следователей суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности нож, который стал орудием преступления. Все материалы прошли необходимые экспертные исследования. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд.

