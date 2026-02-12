Відео
Україна
Ножем у груди — в Одесі батько вбив сина

Ножем у груди — в Одесі батько вбив сина

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 09:55
В Одесі судитимуть чоловіка за вбивство сина
Криміналіст на місці вбивства. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 64-річний житель Пересипського району вбив власного сина. Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок міста. Після конфлікту чоловік завдав смертельного ножового поранення. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Вбивство сина

Подія сталася в квартирі на вулиці Семена Палія. Під час побутової сварки 64-річний батько вдарив кухонним ножем у груди свого 32-річного сина. Після цього чоловік сам викликав поліцію та медиків. Попри спроби допомогти, врятувати потерпілого не вдалося. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер ще до приїзду швидкої допомоги від крововиливу у навколосерцеву сорочку. Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку.

Як покарають

За клопотанням слідчих суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази, зокрема ніж, який став знаряддям злочину. Усі матеріали пройшли необхідні експертні дослідження. Чоловіку висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Максимальне покарання за цією статтею становить до 15 років позбавлення волі. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Берліні вбили українку. Її тіло, залите кров'ю, виявили на лавці поблизу дитячого майданчика. Підозрюваного заарештували.

Також ми писали, що на Рівненщині чоловік вбив 5 людей під час сварки. Це сталося у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі. Нині там проживають люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

Одеса суд вбивство Одеська область Новини Одеси вбивця
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
