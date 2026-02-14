В Одесской области турки вне пунктов пропуска прорывались к любимой

Пограничники смотрят в биноколь. Фото иллюстративное: ГПСУ

В Одесской области осудили двух граждан Турции, которые пешком перешли границу из Молдовы, хотя им был запрещен въезд. Один из мужчин объяснил в суде: хотел вернуться к девушке в Одессе.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на материалы Единого государственного реестра досудебного расследования.

В Одесской области задержали турок

Из материалов следствия известно, что двое мужчин из Турции решили вернуться в Украину, хотя официально им это было запрещено.

Оба ранее жили в Одессе, не имели судимостей и знали об ограничениях. Запрет на въезд им поставили из-за нарушения правил пребывания, а в паспортах были соответствующие отметки.

10 декабря 2025 года они приехали в село Незавертайловка в Молдове. Это буквально в нескольких километрах от украинской границы. Оттуда решили идти пешком. Около 16:55 они пересекли государственную границу вне пунктов пропуска. Где именно - объяснить не смогли. Сказали лишь, что ориентировались "на местность" и шли полями.

После перехода мужчины не смогли быстро выйти к населенным пунктам и почти сутки блуждали по территории Одесской области.

Задержали их уже возле села Граденицы Беляевского района. На тот момент они отошли примерно на 750 метров от линии границы, где их и обнаружил пограничный наряд.

Оставил девушку в Одессе

В суде один из мужчин объяснил, почему на это пошел. По его словам, в Одессе осталась девушка, и он хотел к ней вернуться. Понимал, что это незаконно, но все равно решился.

Он также рассказал, что раньше жил в Украине около года, пересекал границу легально, но впоследствии получил штрафы, из-за которых ему и запретили въезд.

Его знакомый, с которым они вместе переходили границу, тоже признал вину. Он сказал, что знал о запрете, но все равно согласился на эту попытку. В суде добавил, что хочет остаться в Украине и работать.

Суд признал их виновными в незаконном пересечении границы группой лиц, которым запрещен въезд в Украину.

Обоим назначили по три года лишения свободы, но без реального заключения. Им дали год испытательного срока.

