Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Одесса Прорывался в Одессу к любимой — турок незаконно пересек границу

Прорывался в Одессу к любимой — турок незаконно пересек границу

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 10:46
В Одесской области турки вне пунктов пропуска прорывались к любимой
Пограничники смотрят в биноколь. Фото иллюстративное: ГПСУ

В Одесской области осудили двух граждан Турции, которые пешком перешли границу из Молдовы, хотя им был запрещен въезд. Один из мужчин объяснил в суде: хотел вернуться к девушке в Одессе.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на материалы Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

В Одесской области задержали турок

Из материалов следствия известно, что двое мужчин из Турции решили вернуться в Украину, хотя официально им это было запрещено.

Реклама

Оба ранее жили в Одессе, не имели судимостей и знали об ограничениях. Запрет на въезд им поставили из-за нарушения правил пребывания, а в паспортах были соответствующие отметки.

10 декабря 2025 года они приехали в село Незавертайловка в Молдове. Это буквально в нескольких километрах от украинской границы. Оттуда решили идти пешком. Около 16:55 они пересекли государственную границу вне пунктов пропуска. Где именно - объяснить не смогли. Сказали лишь, что ориентировались "на местность" и шли полями.

Реклама

После перехода мужчины не смогли быстро выйти к населенным пунктам и почти сутки блуждали по территории Одесской области.

Задержали их уже возле села Граденицы Беляевского района. На тот момент они отошли примерно на 750 метров от линии границы, где их и обнаружил пограничный наряд.

Реклама

Оставил девушку в Одессе

В суде один из мужчин объяснил, почему на это пошел. По его словам, в Одессе осталась девушка, и он хотел к ней вернуться. Понимал, что это незаконно, но все равно решился.

Он также рассказал, что раньше жил в Украине около года, пересекал границу легально, но впоследствии получил штрафы, из-за которых ему и запретили въезд.

Реклама

Его знакомый, с которым они вместе переходили границу, тоже признал вину. Он сказал, что знал о запрете, но все равно согласился на эту попытку. В суде добавил, что хочет остаться в Украине и работать.

Суд признал их виновными в незаконном пересечении границы группой лиц, которым запрещен въезд в Украину.

Реклама

Обоим назначили по три года лишения свободы, но без реального заключения. Им дали год испытательного срока.

Напомним, пенсионер из Ивано-Франковской области, вывез в Румынию сына призывного возраста. Чтобы военнообязанный мог беспрепятственно пересечь границу, отец приобрел для себя поддельное заключение ВВК.

Реклама

Также мы писали, что в Днепропетровской области мужчина распространял в Viber информацию о местонахождении представителей территориального центра комплектования и полиции во время проведения мобилизации. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Одесса граница Одесская область Новости Одессы День влюбленных судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации