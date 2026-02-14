На Одещині турки поза пунктами пропуску проривались до коханої

Прикордонники дивляться у біноколь. Фото ілюстративне: ДПСУ

На Одещині засудили двох громадян Туреччини, які пішки перейшли кордон із Молдови, хоча їм було заборонено в’їзд. Один із чоловіків пояснив у суді: хотів повернутися до дівчини в Одесі.

На Одещині затримали турків

З матеріалів слідства відомо, що двоє чоловіків із Туреччини вирішили повернутися в Україну, хоча офіційно їм це було заборонено.

Обидва раніше жили в Одесі, не мали судимостей і знали про обмеження. Заборону на в’їзд їм поставили через порушення правил перебування, а у паспортах були відповідні відмітки.

10 грудня 2025 року вони приїхали до села Незавертайлівка в Молдові. Це буквально за кілька кілометрів від українського кордону. Звідти вирішили йти пішки. Близько 16:55 вони перетнули державний кордон поза пунктами пропуску. Де саме — пояснити не змогли. Сказали лише, що орієнтувалися "на місцевість" і йшли полями.

Після переходу чоловіки не змогли швидко вийти до населених пунктів і майже добу блукали територією Одещини.

Затримали їх уже біля села Градениці Біляївського району. На той момент вони відійшли приблизно на 750 метрів від лінії кордону, де їх і виявив прикордонний наряд.

Залишив дівчину в Одесі

У суді один із чоловіків пояснив, чому на це пішов. За його словами, в Одесі залишилася дівчина, і він хотів до неї повернутися. Розумів, що це незаконно, але все одно наважився.

Він також розповів, що раніше жив в Україні близько року, перетинав кордон легально, але згодом отримав штрафи, через які йому і заборонили в’їзд.

Його знайомий, з яким вони разом переходили кордон, теж визнав провину. Він сказав, що знав про заборону, але все одно погодився на цю спробу. У суді додав, що хоче залишитися в Україні та працювати.

Суд визнав їх винними у незаконному перетині кордону групою осіб, яким заборонено в’їзд в Україну.

Обом призначили по три роки позбавлення волі, але без реального ув’язнення. Їм дали рік іспитового строку.

