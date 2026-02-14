Відео
Головна Одеса Проривався в Одесу до коханої — турок незаконно перетнув кордон

Проривався в Одесу до коханої — турок незаконно перетнув кордон

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 10:46
На Одещині турки поза пунктами пропуску проривались до коханої
Прикордонники дивляться у біноколь. Фото ілюстративне: ДПСУ

На Одещині засудили двох громадян Туреччини, які пішки перейшли кордон із Молдови, хоча їм було заборонено в’їзд. Один із чоловіків пояснив у суді: хотів повернутися до дівчини в Одесі.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на матеріали Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

На Одещині затримали турків

З матеріалів слідства відомо, що двоє чоловіків із Туреччини вирішили повернутися в Україну, хоча офіційно їм це було заборонено.

Обидва раніше жили в Одесі, не мали судимостей і знали про обмеження. Заборону на в’їзд їм поставили через порушення правил перебування, а у паспортах були відповідні відмітки.

10 грудня 2025 року вони приїхали до села Незавертайлівка в Молдові. Це буквально за кілька кілометрів від українського кордону. Звідти вирішили йти пішки. Близько 16:55 вони перетнули державний кордон поза пунктами пропуску. Де саме — пояснити не змогли. Сказали лише, що орієнтувалися "на місцевість" і йшли полями.

Після переходу чоловіки не змогли швидко вийти до населених пунктів і майже добу блукали територією Одещини.

Затримали їх уже біля села Градениці Біляївського району. На той момент вони відійшли приблизно на 750 метрів від лінії кордону, де їх і виявив прикордонний наряд.

Залишив дівчину в Одесі

У суді один із чоловіків пояснив, чому на це пішов. За його словами, в Одесі залишилася дівчина, і він хотів до неї повернутися. Розумів, що це незаконно, але все одно наважився.

Він також розповів, що раніше жив в Україні близько року, перетинав кордон легально, але згодом отримав штрафи, через які йому і заборонили в’їзд.

Його знайомий, з яким вони разом переходили кордон, теж визнав провину. Він сказав, що знав про заборону, але все одно погодився на цю спробу. У суді додав, що хоче залишитися в Україні та працювати.

Суд визнав їх винними у незаконному перетині кордону групою осіб, яким заборонено в’їзд в Україну.

Обом призначили по три роки позбавлення волі, але без реального ув’язнення. Їм дали рік іспитового строку.

Нагадаємо, пенсіонер з Івано-Франківщини, вивіз до Румунії сина призовного віку. Аби військовозобов'язаний міг безперешкодно перетнути кордон, батько придбав для себе підроблений висновок ВЛК.

Також ми писали, що у Дніпропетровській області чоловік поширював у Viber інформацію про місцеперебування представників територіального центру комплектування та поліції під час проведення мобілізації. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Одеса кордон Одеська область Новини Одеси День закоханих судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
