Приют для животных в Одесской области - проект

Собака в клетке. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области планируют создать пункт для бездомных животных. На разработку проекта уже объявили тендер.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на портал электронных закупок Prozorro.

Реклама

Читайте также:

Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

Приют для животных в Одесской области

Согласно материалам аукциона, пункт временной передержки бездомных животных планируют построить в городе Южное. Для этого уже объявили закупку на разработку проектной документации.

Заказчиком выступает управление капитального строительства Южновского городского совета. Ожидаемая стоимость работ — 410 тысяч гривен. Средства выделяют из местного бюджета. Подать предложения подрядчики могут до 19 февраля 2026 года.

Что предусматривает проект

Согласно техническому заданию, будущий объект планируют разместить на улице Коммунальной. Проект предусматривает строительство комплекса, где смогут временно содержать не менее 100 животных. Речь идет о 60 собаках и 40 котах.

На территории должны обустроить вольеры открытого и закрытого типа, а также отдельную зону для карантина. Кроме этого, предусмотрены административные помещения, ветеринарный пункт, кухня для приготовления пищи, склад для кормов, душевые и комната охраны.

Отдельно в проекте заложено строительство укрытия, системы видеонаблюдения и наружного освещения. Также должны предусмотреть резервные системы электроснабжения и воды на случай аварий.

В частности, планируют создать запас воды минимум на трое суток. Это нужно для бесперебойного содержания животных. Объект будет одноэтажным и некапитального типа. Окончательные технические решения определят уже во время проектирования.

Напомним, в Одесской области полиция открыла уголовное производство против женщины из-за ненадлежащего содержания животных. Собак, кота и домашних птиц изъяли и передали зоозащитникам.

Также мы писали, что российские войска атаковали приют для животных в Запорожье. После удара по локации пострадали домашние любимцы.