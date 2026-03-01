Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ангар майже за 45 мільйонів — на Одещині оголосили тендер

Ангар майже за 45 мільйонів — на Одещині оголосили тендер

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 13:07
Тендер на ангар у Жеребковому: будівництво за 44,8 млн грн
Каркас для ангару. Фото ілюстративне: OLX

У селі Жеребкове на Одещині оголосили закупівлю на нове будівництво ангару з металевого каркасу та обшивкою із сендвіч-панелей. Очікувана вартість робіт — майже 45 млн грн, а пропозиції від підрядників прийматимуть до 18 березня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на портал електронних закупівель Prozorro.

Реклама
Читайте також:
Ангар майже за 45 мільйонів — на Одещині оголосили тендер - фото 1
Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

На Одещині зведуть ангар

Тендер оприлюднили 27 лютого 2026 року. Замовником виступає Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Одеса" Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Очікувана вартість становить 44 835 950,40 грн. Згідно з календарем закупівлі, звернення за роз’ясненнями та оскарження умов можливі до 15 березня 2026 року, а кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 18 березня 2026 року.

Які роботи планують провести

У тендерній документації йдеться про будівництво споруди на металевому каркасі з огороджувальними конструкціями із сендвіч-панелей. Передбачено монтаж шторних воріт із приводом підняття, встановлення металевих дверей, запінювання монтажних швів, а також монтаж металопластикових віконних блоків великої площі. Для стін і перегородок передбачені сендвіч-панелі товщиною 150 мм з утепленням. Покрівлю планують виконати із сендвіч-панелей товщиною 250 мм.

У переліку також є вимощення та елементи благоустрою території. Для інженерних мереж передбачені водопостачання й каналізація, опалення, вентиляція, електропостачання та зовнішні електромережі. Також закладені системи пожежної сигналізації, блискавкозахисту і протипожежного водопровід із пожежними шафами та комплектами.

Нагадаємо, в центрі Одесі готують реконструкцію існуючого домоволодіння. Проєкт передбачає зміну висотних відміток без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані. Після завершення робіт будівлю планують використовувати як житловий будинок із торгово-офісними приміщеннями та підземним або наземним паркінгом.

Також ми писали, що в місті планують звести нову громадську вбиральню на території Західного кладовища. Витратити на неї планують 2 783 065 гривень.

Крім цього, на Одещині планують створити пункт для безпритульних тварин. Згідно з матеріалами аукціону, пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин планують збудувати у місті Південне. Для цього вже оголосили закупівлю на розробку проєктної документації.

тендер Одеська область Новини Одеси рятувальники закупівлі
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації