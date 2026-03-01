Тендер на ангар у Жеребковому: будівництво за 44,8 млн грн

Каркас для ангару. Фото ілюстративне: OLX

У селі Жеребкове на Одещині оголосили закупівлю на нове будівництво ангару з металевого каркасу та обшивкою із сендвіч-панелей. Очікувана вартість робіт — майже 45 млн грн, а пропозиції від підрядників прийматимуть до 18 березня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на портал електронних закупівель Prozorro.

Реклама

Читайте також:

Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

На Одещині зведуть ангар

Тендер оприлюднили 27 лютого 2026 року. Замовником виступає Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Одеса" Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Очікувана вартість становить 44 835 950,40 грн. Згідно з календарем закупівлі, звернення за роз’ясненнями та оскарження умов можливі до 15 березня 2026 року, а кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 18 березня 2026 року.

Які роботи планують провести

У тендерній документації йдеться про будівництво споруди на металевому каркасі з огороджувальними конструкціями із сендвіч-панелей. Передбачено монтаж шторних воріт із приводом підняття, встановлення металевих дверей, запінювання монтажних швів, а також монтаж металопластикових віконних блоків великої площі. Для стін і перегородок передбачені сендвіч-панелі товщиною 150 мм з утепленням. Покрівлю планують виконати із сендвіч-панелей товщиною 250 мм.

У переліку також є вимощення та елементи благоустрою території. Для інженерних мереж передбачені водопостачання й каналізація, опалення, вентиляція, електропостачання та зовнішні електромережі. Також закладені системи пожежної сигналізації, блискавкозахисту і протипожежного водопровід із пожежними шафами та комплектами.

Нагадаємо, в центрі Одесі готують реконструкцію існуючого домоволодіння. Проєкт передбачає зміну висотних відміток без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані. Після завершення робіт будівлю планують використовувати як житловий будинок із торгово-офісними приміщеннями та підземним або наземним паркінгом.

Також ми писали, що в місті планують звести нову громадську вбиральню на території Західного кладовища. Витратити на неї планують 2 783 065 гривень.

Крім цього, на Одещині планують створити пункт для безпритульних тварин. Згідно з матеріалами аукціону, пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин планують збудувати у місті Південне. Для цього вже оголосили закупівлю на розробку проєктної документації.