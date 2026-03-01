Тендер на ангар в Одесской области: строительство обойдется в 44,8 млн грн

Каркас для ангара. Фото иллюстративное: OLX

В Одесской области объявили закупку на строительство ангара из металлического каркаса. Ожидаемая стоимость работ — почти 45 млн грн, а предложения от подрядчиков будут принимать до 18 марта.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на портал электронных закупок Prozorro.

Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

В Одесской области возведут ангар

Тендер на строительство в селе Жеребково обнародовали 27 февраля 2026 года. Заказчиком выступает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Одесса" Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ожидаемая стоимость составляет 44 835 950,40 грн. Согласно календарю закупки, обращения за разъяснениями и обжалования условий возможны до 15 марта 2026 года, а конечный срок подачи тендерных предложений — 18 марта 2026 года.

Какие работы планируют провести

В тендерной документации говорится о строительстве сооружения на металлическом каркасе с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Предусмотрен монтаж шторных ворот с приводом поднятия, установка металлических дверей, запенивание монтажных швов, а также монтаж металлопластиковых оконных блоков большой площади. Для стен и перегородок предусмотрены сэндвич-панели толщиной 150 мм с утеплением. Кровлю планируют выполнить из сэндвич-панелей толщиной 250 мм.

В перечне также есть отмостки и элементы благоустройства территории. Для инженерных сетей предусмотрены водоснабжение и канализация, отопление, вентиляция, электроснабжение и внешние электросети. Также заложены системы пожарной сигнализации, молниезащиты и противопожарного водопровод с пожарными шкафами и комплектами.

Кроме этого, в Одесской области планируют создать пункт для бездомных животных. Согласно материалам аукциона, пункт временной передержки бездомных животных планируют построить в городе Южное. Для этого уже объявили закупку на разработку проектной документации.