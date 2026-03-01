Видео
На Одесчине объявили тендер на строительство ангара — какая сумма

На Одесчине объявили тендер на строительство ангара — какая сумма

Дата публикации 1 марта 2026 13:07
Тендер на ангар в Одесской области: строительство обойдется в 44,8 млн грн
Каркас для ангара. Фото иллюстративное: OLX

В Одесской области объявили закупку на строительство ангара из металлического каркаса. Ожидаемая стоимость работ — почти 45 млн грн, а предложения от подрядчиков будут принимать до 18 марта.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на портал электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
Ангар майже за 45 мільйонів — на Одещині оголосили тендер - фото 1
Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

В Одесской области возведут ангар

Тендер на строительство в селе Жеребково обнародовали 27 февраля 2026 года. Заказчиком выступает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Одесса" Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ожидаемая стоимость составляет 44 835 950,40 грн. Согласно календарю закупки, обращения за разъяснениями и обжалования условий возможны до 15 марта 2026 года, а конечный срок подачи тендерных предложений — 18 марта 2026 года.

Какие работы планируют провести

В тендерной документации говорится о строительстве сооружения на металлическом каркасе с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Предусмотрен монтаж шторных ворот с приводом поднятия, установка металлических дверей, запенивание монтажных швов, а также монтаж металлопластиковых оконных блоков большой площади. Для стен и перегородок предусмотрены сэндвич-панели толщиной 150 мм с утеплением. Кровлю планируют выполнить из сэндвич-панелей толщиной 250 мм.

В перечне также есть отмостки и элементы благоустройства территории. Для инженерных сетей предусмотрены водоснабжение и канализация, отопление, вентиляция, электроснабжение и внешние электросети. Также заложены системы пожарной сигнализации, молниезащиты и противопожарного водопровод с пожарными шкафами и комплектами.

Напомним, в центре Одессе готовят реконструкцию существующего домовладения. Проект предусматривает изменение высотных отметок без изменения геометрических размеров фундаментов в плане. После завершения работ здание планируют использовать как жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным или наземным паркингом.

Также мы писали, что в городе планируют возвести новую общественную уборную на территории Западного кладбища. Потратить на нее планируют 2 783 065 гривен.

Кроме этого, в Одесской области планируют создать пункт для бездомных животных. Согласно материалам аукциона, пункт временной передержки бездомных животных планируют построить в городе Южное. Для этого уже объявили закупку на разработку проектной документации.

тендер Одесская область Новости Одессы спасатели закупки
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
