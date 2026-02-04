В Одессе выделят 10,7 млн грн на пункты несокрушимости

Мобильный пункт несокрушимости в Одессе. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одессе планируют существенно усилить работу мобильных пунктов несокрушимости. На это хотят направить миллионы гривен из городского бюджета. Средства пойдут на быстрое реагирование в случае обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Об этом стало известно с заседания комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов.

Реклама

Читайте также:

Куда потратят средства

Городская комиссия по вопросам планирования, бюджета и финансов согласовала выделение 10,7 миллионов гривен на обеспечение бесперебойной работы мобильных пунктов несокрушимости. Речь идет о закупке палаток, техники и необходимого оборудования для оперативного развертывания в районах, пострадавших от обстрелов или аварий. Наибольшее финансирование планируют направить в три района Одессы. Киевский район получит около 2,8 млн грн, Хаджибейский — ориентировочно 2,85 млн грн, Пересыпский — почти 2,18 млн грн. Еще почти 3 млн гривен распределят между другими районами города.

Финансирование предусмотрено в рамках городской целевой программы "Незламна Одеса". Она должна обеспечить автономную работу пунктов помощи — с электропитанием, теплом и базовыми условиями для людей. Мобильные пункты несокрушимости используют не только после вражеских ударов, но и во время аварийных отключений света, тепла и других кризисных ситуаций, когда жителям нужна быстрая поддержка.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе планируют выделить миллионы на ремонт после потопа и синоптиков. Также мы писали, что на охрану подразделений Одесской мэрии выделят 21 миллион гривен.